Governo envia equipe à Paraíba após chuvas deixarem 16 mil afetados

247 - O governo federal vai enviar neste domingo (3) uma equipe técnica à Paraíba para apoiar municípios afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. A ação busca acelerar o reconhecimento federal da situação de emergência e orientar as prefeituras sobre o acesso a recursos para assistência humanitária, restabelecimento de serviços e reconstrução de áreas danificadas.

Os técnicos federais atuarão diretamente junto às administrações municipais para auxiliar no levantamento de danos e na preparação dos pedidos necessários ao governo federal.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que acompanha a situação em diálogo com autoridades locais e que a prioridade é garantir resposta rápida às cidades atingidas. O envio da equipe ocorre em meio ao aumento dos impactos provocados pelas chuvas, que já afetaram aproximadamente 16,1 mil pessoas no estado.

“Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do governo federal, desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade”, declarou o ministro.

De acordo com os dados citados, a Paraíba registra 624 pessoas desalojadas, 703 desabrigadas e dois óbitos em consequência das chuvas. Os maiores impactos se concentram em Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

O reconhecimento federal da situação de emergência é uma etapa decisiva para que os municípios tenham acesso a apoio financeiro e logístico. A medida permite a mobilização de estruturas federais para atendimento à população afetada, envio de ajuda humanitária e execução de ações voltadas ao restabelecimento da normalidade.

A atuação dos técnicos também deverá orientar as prefeituras sobre a documentação necessária para solicitar recursos. Entre as medidas previstas estão apoio a famílias desabrigadas e desalojadas, recuperação de serviços essenciais e reconstrução de estruturas públicas danificadas pelas chuvas.