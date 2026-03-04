Governo lança QualificaPro para conectar cursos gratuitos e oportunidades de trabalho

247 - O Governo do Brasil apresentou, nesta terça-feira (3), a plataforma QualificaPro, ferramenta digital criada para ampliar o acesso à qualificação profissional e aproximar trabalhadores de oportunidades no mercado de trabalho. O serviço está integrado à Carteira de Trabalho Digital, aplicativo que já conta com mais de 80 milhões de usuários em todo o país.

O lançamento ocorreu durante a II Conferência Nacional do Trabalho, realizada em São Paulo, encontro voltado à discussão de políticas públicas e diretrizes para promover trabalho decente no Brasil. A nova plataforma busca facilitar o acesso a cursos gratuitos e oferecer informações que ajudem trabalhadores a escolher caminhos de qualificação alinhados às demandas do mercado.

Plataforma combina qualificação e dados do mercado de trabalho

Além de reunir cursos de formação profissional, o QualificaPro apresenta dados sobre o cenário de emprego e salário em diferentes áreas e regiões do país. As informações são baseadas em estatísticas oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego.

Com esse recurso, o trabalhador pode analisar previamente as perspectivas de cada área antes de iniciar uma formação, avaliando quais setores apresentam maior demanda ou melhores remunerações.

Durante a apresentação da plataforma, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a importância de ampliar o acesso à qualificação profissional.

“Quero que vocês se apropriem dela, que trabalhem, que divulguem, que nos ajudem para ela chegar em cada trabalhador e trabalhadora do nosso país, em cada jovem que precisa melhorar a sua qualificação, que precisa atualizar-se, porque nós precisamos de mão de obra cada vez mais qualificada”.

Mais de 30 mil cursos disponíveis

O sistema reúne mais de 1.500 cursos online e mais de 29 mil cursos presenciais, oferecidos por 49 instituições em diferentes regiões do país.

Entre os parceiros estão Institutos Federais, SEBRAE, SEST SENAT e redes estaduais de ensino profissionalizante. Os cursos podem ser pesquisados por área de atuação ou localização, permitindo que o usuário encontre opções próximas de sua região ou alinhadas ao seu interesse profissional.

Como acessar a plataforma

Para utilizar a ferramenta pelo celular, o trabalhador deve acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital com a conta GOV.BR e localizar o banner da plataforma QualificaPro.

Após entrar na área da ferramenta, é possível filtrar os cursos por região ou área profissional. Ao selecionar uma opção, o usuário encontra informações detalhadas sobre o conteúdo da qualificação e dados do mercado de trabalho relacionados à profissão.

Para realizar a inscrição, a plataforma direciona o trabalhador para o site oficial da instituição responsável pelo curso.

O serviço também pode ser consultado diretamente pela internet, sem necessidade de cadastro, permitindo que interessados busquem oportunidades de qualificação em todo o território nacional.

Plataforma deve evoluir para assistente de carreira

A expectativa é que, nas próximas etapas de desenvolvimento, o QualificaPro funcione como um assistente digital de qualificação e carreira. O sistema poderá enviar alertas sobre novas turmas de cursos e conectar usuários a vagas de emprego e serviços de intermediação de mão de obra.

A proposta é integrar qualificação profissional, informação sobre o mercado de trabalho e acesso a oportunidades, ampliando as possibilidades de inserção e crescimento profissional para trabalhadores em todo o Brasil.