Governo Lula anuncia R$ 130 bilhões para modernizar distribuição de energia

247 - O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram nesta sexta-feira (8), em Brasília, um pacote de R$ 130 bilhões para ampliar e modernizar a distribuição de energia elétrica no Brasil até 2030.

O anúncio foi realizado durante o evento Sente a Energia e integra, segundo o governo, a maior rodada de renovação de concessões da história do setor elétrico brasileiro. A expectativa é que os investimentos beneficiem 13 estados, gerem mais de 100 mil empregos e incluam a capacitação de 30 mil profissionais.

Os recursos serão aplicados no Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O pacote tem como foco a melhoria da infraestrutura de distribuição, a ampliação da qualidade do serviço e a modernização do atendimento aos consumidores.

Durante a cerimônia, Lula e Silveira também participaram da assinatura de novos contratos com 14 distribuidoras de energia. Os documentos estabelecem metas e diretrizes para aprimorar a prestação dos serviços, com maior cobrança sobre eficiência, qualidade e atendimento ao público.

Alexandre Silveira afirmou que o pacote representa uma mudança estrutural no setor. “Hoje, damos um passo histórico para transformar a distribuição de energia elétrica no Brasil com o anúncio de R$ 130 bilhões em investimentos até 2030. Os novos contratos trazem diretrizes que colocam o consumidor no centro das decisões, garantindo mais qualidade, eficiência e respeito no atendimento”, disse o ministro.

Além da renovação das concessões, o governo assinou a atualização do decreto que moderniza o programa Luz para Todos. A reformulação prevê a ampliação do alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias, com atenção especial a regiões remotas da Amazônia.

A nova etapa do Luz para Todos busca estimular o uso produtivo da energia elétrica, associando o acesso à luz à geração de renda e ao fortalecimento de cadeias produtivas locais. O programa também passa a ampliar seu foco social, com prioridade para mulheres chefes de família, comunidades em situação de vulnerabilidade e localidades que demandam infraestrutura voltada à segurança alimentar, conectividade e acesso à água.