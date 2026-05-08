Programa contra crime organizado será 'a coisa mais séria realizada pelo governo na área da segurança', diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (8) que o novo programa federal de combate ao crime organizado poderá ser “possivelmente a coisa mais séria” realizada pelo governo na área da segurança pública.

Segundo Lula, a iniciativa deverá ser lançada na próxima semana e contará com parceria entre a União, os estados e as polícias estaduais. "Vamos anunciar na semana que vem um programa enfrentamento do crime organizado. Esperamos contar com parcerias estaduais e, principalmente, com a cooperação dos Estados Unidos", destacou.

As declarações foram feitas durante o evento “Sente a Energia”, no qual foram anunciados investimentos para ampliar a distribuição de energia elétrica no país e modernizar o programa Luz para Todos.

Combate ao crime organizado será prioridade

Ao comentar a proposta para a área de segurança, Lula destacou que o governo pretende ampliar a cooperação nacional e internacional no enfrentamento às facções criminosas e ao tráfico de armas.

“Os EUA falaram tanto em combate ao crime organizado, atirou tanto nos barcos da Venezuela. Então, o Brasil está disposto até porque a maioria das armas que a gente pega contrabandeada do Brasil vem dos EUA. Então, se quiserem conversar sério, o Brasil tem proposta pra conversar e fazer as coisas acontecerem nesse país”, disse Lula.

Na quinta-feira (7), Lula já havia anunciado o novo programa após reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar disso, o presidente brasileiro afirmou que o tema da segurança pública não integrou oficialmente a pauta do encontro.

Plano foi apresentado aos Estados Unidos

Na quinta-feira (7), Lula afirmou que o governo brasileiro apresentou aos estadunidenses um plano estruturado em quatro frentes para combater o crime organizado, mesmo sem discutir diretamente o assunto na reunião.