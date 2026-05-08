Data centers terão de gerar própria energia, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (8) que os novos data centers interessados em operar no Brasil terão de garantir a própria geração de energia para abastecer suas atividades. A declaração foi feita durante o evento Sente a Energia, que marcou a renovação de 16 contratos de concessão de distribuidoras de energia elétrica no país.

Lula defende autossuficiência energética

Durante o evento, Lula reforçou que o Brasil pretende atrair empresas do setor de tecnologia, especialmente diante do avanço da inteligência artificial e do crescimento global da demanda por processamento de dados, mas sem ampliar a pressão sobre o sistema elétrico nacional. “Data center vem para cá, mas tem que vir com a própria energia (...). Vai ter que produzir a própria energia”, disse o presidente.

A fala ocorre em um momento em que o governo busca transformar o Brasil em um polo global de data centers, aproveitando a ampla oferta de energia renovável do país e o potencial de expansão da infraestrutura tecnológica.

Brasil aposta em energia limpa para atrair investimentos

A estratégia do governo federal tem como um dos pilares a matriz energética brasileira, considerada uma das mais limpas do mundo. A expectativa é que o cenário favoreça a chegada de investimentos internacionais ligados à tecnologia, armazenamento de dados e inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, a exigência de geração própria de energia busca evitar impactos no abastecimento nacional, especialmente diante do crescimento acelerado do consumo energético provocado pelos grandes centros de dados.

Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que o Brasil reúne condições competitivas para se consolidar como referência internacional no setor, combinando disponibilidade de energia renovável, capacidade de expansão e mercado consumidor em crescimento.