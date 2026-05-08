Após governo não renovar concessão da Enel, Lula diz que empresa "não cumpriu nada do que prometeu"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a Enel nesta quinta-feira (8) ao comentar a exclusão da empresa da renovação antecipada de contratos de concessão de distribuição de energia elétrica.

O governo federal assinou nesta sexta-feira (8) a renovação antecipada de 14 concessões do setor elétrico e condicionou os novos contratos à realização de cerca de R$ 130 bilhões em investimentos privados. A Enel, porém, ficou fora do acordo em razão de processos administrativos abertos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Lula critica atuação da Enel

Segundo o UOL, durante o evento, Lula afirmou que a companhia italiana não cumpriu os compromissos assumidos anteriormente com o governo brasileiro. “A verdade nua e crua é que essa empresa [Enel] não cumpriu nada do que prometeu para mim e para a primeira-ministra da Itália”, declarou o presidente.

A fala ocorre em meio a críticas frequentes à qualidade dos serviços prestados pela distribuidora em estados brasileiros, especialmente após episódios de interrupções prolongadas no fornecimento de energia.

Governo promete cobrar investimentos

Ao defender os novos contratos assinados com outras concessionárias, Lula afirmou que o governo pretende ampliar a fiscalização sobre o cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas do setor.

“Então, é melhor a gente fazer os contratos que estamos fazendo aqui. A gente vai exigir, e vocês [empresários] também vão exigir de nós. Se cada um cumprir com a sua tarefa, quem ganha é a sociedade brasileira”, afirmou.