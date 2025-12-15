Greve na Reduc tem denúncias de violência policial no Rio

247 - Uma manifestação de petroleiros em greve na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na Baixada Fluminense, terminou em confronto com a Polícia Militar e na prisão de dois dirigentes sindicais. O episódio ocorreu na segunda-feira (15), durante um ato organizado por trabalhadores da unidade em defesa de suas reivindicações.

Segundo o Sindicato dos Petroleiros, a ação policial foi marcada por violência e abuso de autoridade. A entidade afirma que os dirigentes detidos exerciam o direito constitucional de greve no momento da abordagem, sem que houvesse tentativa prévia de diálogo por parte das forças de segurança.

Em nota oficial, o sindicato declarou que o secretário-geral Marcello Bernardo e o membro titular da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Fernando Ramos, foram presos “de forma ilegal e arbitrária”. O texto sustenta que a atuação da polícia extrapolou os limites legais e caracterizou repressão a uma mobilização legítima dos trabalhadores.

Vídeos gravados por manifestantes registraram cenas de agressão durante a intervenção. Em uma das imagens, um dos detidos aparece com a roupa rasgada e já imobilizado quando um policial lança spray de pimenta em sua direção. Em outro registro, um manifestante é jogado ao chão no momento da contenção.

O sindicato também denunciou a destruição de materiais utilizados no protesto. “Ao invés de dialogar com os representantes dos trabalhadores, os policiais se utilizaram de truculência e agiram de forma violenta, destruindo e arrancando faixas e materiais do sindicato. Ambos foram algemados e levados, de forma aviltante, ao camburão, sendo conduzidos até a delegacia”, afirma a nota divulgada pela entidade.

A Polícia Militar apresentou uma versão distinta dos fatos. De acordo com a corporação, equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar, de Duque de Caxias, foram acionadas após relatos de que manifestantes estariam abordando caminhoneiros e intimidando pessoas que tentavam acessar a área interna da refinaria. A PM também informou que o ato provocava congestionamento na BR-040.

Ainda segundo a corporação, os policiais orientaram os manifestantes a não obstruírem a via nem intimidarem trabalhadores que entravam na unidade. “No entanto, alguns manifestantes desrespeitaram as orientações dos policiais, sendo necessária a prisão de dois indivíduos. Os detidos resistiram à prisão, o que exigiu o emprego dos meios necessários para contê-los”, afirmou a Polícia Militar.

Após a abordagem, os dois sindicalistas foram encaminhados à 60ª Delegacia de Polícia, em Campos Elíseos, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil foi procurada para informar se os detidos permaneceram presos após o registro do caso, mas não havia retorno até a última atualização.