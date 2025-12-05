Petrobras inicia entregas de combustível sustentável de aviação 100% nacional

247 - A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (5), o início da comercialização do combustível sustentável de aviação (SAF) produzido integralmente no Brasil. A iniciativa ocorre após testes bem-sucedidos realizados pela estatal ao longo de 2025, em sintonia com a Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Lula em outubro do ano passado.

Com isso, a empresa se torna a primeira do país a entregar um SAF certificado dentro das normas internacionais estabelecidas pela ICAO (International Civil Aviation Organization).

As primeiras remessas somam 3 mil m³ e foram destinadas às distribuidoras que atuam no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro — volume equivalente a aproximadamente um dia de consumo nos terminais fluminenses. O SAF pode substituir o querosene de aviação convencional sem adaptações nas aeronaves ou na infraestrutura aeroportuária, o que o coloca como opção imediata para reduzir emissões de carbono do setor.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que o produto está alinhado às metas globais de descarbonização e já atende aos padrões exigidos pelos mercados internacionais.

“O SAF, produzido por coprocessamento no parque de refino da Petrobras, é uma solução que contribui para o cumprimento das metas de descarbonização do setor aéreo. É um produto competitivo, que atende a rigorosos padrões internacionais da aviação. Estamos oferecendo ao mercado nacional a possibilidade de atender às demandas globais, antecipando o cumprimento do CORSIA, que é um programa internacional para a redução das emissões provenientes dos voos internacionais”, afirmou.

A antecipação da produção nacional de SAF ganha importância diante das exigências que entram em vigor nos próximos anos. A partir de 2027, companhias aéreas brasileiras deverão utilizar o combustível sustentável em voos internacionais para cumprir o CORSIA, além de atender às determinações da Lei do Combustível do Futuro nos voos domésticos.

O SAF produzido pela Petrobras possui certificação ISCC-CORSIA (International Sustainability Carbon & Certification – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). O produto tem menor intensidade de carbono por empregar matéria-prima de origem vegetal coprocessada com o querosene mineral. No momento, a estatal está habilitada a utilizar óleo técnico de milho (TCO), um resíduo industrial, ou óleo de soja, com potencial de redução de até 87% nas emissões líquidas de CO₂ na fração renovável.

As primeiras entregas foram produzidas na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, que possui autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para incorporar até 1,2% de matéria-prima renovável na rota de coprocessamento. Outras unidades de refino avançam na preparação para integrar a nova cadeia de produção: a Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP), já concluiu testes, e a expectativa é que a Replan (SP) e a Regap (MG) também passem a produzir e comercializar SAF até 2026.