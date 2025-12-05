GSI investe em equipamentos para proteger Lula de atentados em 2026

247 - O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) decidiu ampliar o arsenal de proteção utilizado nas ações de segurança presidencial e autorizou a compra de novas maletas balísticas destinadas à equipe responsável pela proteção de Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O investimento previsto é de R$ 989,2 mil. Segundo o órgão, a medida é considerada estratégica diante da aproximação do processo eleitoral de 2026, quando o atual chefe do Executivo buscará a reeleição.

Na justificativa apresentada, o GSI destacou que o período eleitoral costuma intensificar manifestações públicas e gerar grandes aglomerações, o que exige capacidade ampliada de resposta em situações de risco. “Considerando-se, ainda, a proximidade do ano eleitoral de 2026, com a previsível intensificação de manifestações públicas e grandes aglomerações, a disponibilidade de equipamentos balísticos modernos e em perfeito estado de funcionamento revela-se medida preventiva e essencial à mitigação de riscos”, afirmou o gabinete.

Cada uma das 36 maletas adquiridas é fabricada em poliamida e custa R$ 27,4 mil. Os dispositivos possuem painéis articulados capazes de formar um escudo de até 1,1 metro de comprimento por 58 centímetros de largura. Classificadas como de nível III-A, as placas resistem a disparos de pistolas 9 mm, submetralhadoras e munição .44 Magnum. Além disso, contam com uma placa de proteção nível III-Plus, de uso restrito, que suporta projéteis de fuzis 7,62 e 5,56, incluindo modelos como AK-47 e SS109. O peso total do equipamento pode chegar a 9,5 quilos.

De acordo com o termo de referência da licitação, o material será destinado a agentes envolvidos na segurança do presidente da República, do vice-presidente e de seus familiares, além de autoridades vinculadas aos órgãos essenciais do Palácio do Planalto. O equipamento também poderá ser empregado na proteção dos palácios presidenciais e residências oficiais.

Na avaliação do GSI, a inclusão das maletas balísticas no conjunto de ferramentas do Sistema de Segurança Presidencial representa um avanço operacional. “A incorporação das maletas balísticas ao portfólio de equipamentos do Sistema de Segurança Presidencial ampliará a capacidade de proteção, tanto individual quanto coletiva, reforçando a salvaguarda das mais altas autoridades do país, garantindo a continuidade dos padrões de excelência e eficiência operacional e contribuindo para o aprimoramento do desempenho das equipes de segurança”, justificou o órgão.