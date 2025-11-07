Haddad vai rodar o Brasil divulgando vitória de Lula com isenção do IR

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), prepara uma série de viagens pelo país para destacar a aprovação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais. A proposta, uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é considerada uma aposta estratégica do governo para impulsionar sua imagem antes das eleições de 2026.

O projeto foi aprovado pelo Senado na quarta-feira (5) e agora aguarda sanção presidencial. Além da isenção, o texto estabelece descontos progressivos para contribuintes com renda entre R$ 5 mil e R$ 7.350. O Palácio do Planalto pretende usar a medida como símbolo da agenda de “justiça tributária”, bandeira central da política econômica de Haddad, segundo a Folha de S.Paulo.

Estratégia de comunicação e fortalecimento político

A equipe do ministro avalia que as viagens servirão não apenas para divulgar o novo modelo do IR, mas também para dar visibilidade a outras iniciativas do governo que buscam reduzir desigualdades. Um aliado próximo de Haddad afirmou que a aprovação do projeto “recoloca a agenda de justiça fiscal no centro do debate público” e ajuda o governo a reconquistar espaço político em meio a críticas sobre segurança pública e economia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Haddad afirmou que a medida abre caminho para novos avanços. “É uma avenida que vai se abrir”, disse o ministro. “Todo mundo vai ganhar com esse projeto, até aqueles do andar de cima, que vão pagar um pouquinho mais. Nós vamos ganhar uma sociedade melhor, mais justa, que distribui melhor as oportunidades".

Recuperação de imagem e agenda positiva

Integrantes do governo acreditam que a medida também ajudará a melhorar a imagem de Haddad, que foi alvo de críticas por medidas fiscais consideradas impopulares no início da gestão. A oposição chegou a apelidá-lo de “Taxad”, em referência a propostas de aumento de tributos. Agora, a equipe econômica busca inverter essa percepção, apresentando o ministro como o responsável por uma das principais conquistas sociais do governo.

O Palácio do Planalto planeja uma cerimônia de sanção da proposta com a presença de autoridades e representantes da sociedade civil, prevista para depois do retorno de Lula da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, em Belém. Em vídeo publicado ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Lula confirmou a intenção de sancionar o texto em evento público.

“Estou cumprimentando o presidente Alcolumbre pela rapidez que o Senado votou a questão do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Foi uma coisa extraordinária e já está na minha mesa para sancionar. Eu vou sancionar quando voltar, a partir do dia 11, com a presença dele, porque o povo vai ficar orgulhoso de ter sido isento de pagar IR”, afirmou o presidente.

Campanha de comunicação e apelo social

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) e o PT devem lançar campanhas na televisão e nas redes sociais para destacar a medida, reforçando a narrativa de que o governo cobra mais dos ricos para beneficiar os mais pobres. A estratégia faz parte do esforço de reconstruir o discurso político do governo, ampliando seu alcance para além da base tradicional da esquerda.

Para o núcleo político do Planalto, a pauta tributária representa um instrumento importante de reconexão com a classe média e os trabalhadores. A expectativa é que a isenção do IR alcance milhões de brasileiros e sirva de base para consolidar a popularidade de Lula e fortalecer o papel de Haddad como um de seus principais nomes na corrida sucessória de 2026.