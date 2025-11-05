Lindbergh após isenção do IR: ‘é dinheiro na veia para o trabalhador brasileiro’

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), defendeu quarta-feira (4) a importância da isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5.000 mensais, além de reduzir alíquotas para salários de R$ 5.000,01 a R$ 7.350.

“Vitória do povo brasileiro. É uma realidade que vai mudar a vida de muita gente. É dinheiro na veia para o trabalhador brasileiro. Como se tivesse um 14° salário”, disse o parlamentar em vídeo publicado na rede social X.

“Vitória histórica! Cerca de 90% dos trabalhadores ficarão isentos de IR. É Lula fazendo justiça tributária e reduzindo desigualdades”, acrescentou o deputado, que também fez críticas ao governo Jair Bolsonaro (PL).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, também se manifestaram e demonstraram apoio à decisão anunciada pelo Senado.