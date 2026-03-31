"Honrado", diz Alckmin sobre ser vice de Lula novamente

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou nesta terça-feira (31) que integrará novamente a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela reeleição ao Palácio do Planalto. A declaração ocorreu após Lula oficializar o nome de Alckmin durante uma reunião ministerial, reforçando a aliança política e destacando a união em defesa do país. As informações são do Metrópoles.

Em publicação nas redes sociais, o vice-presidente compartilhou uma imagem ao lado de Lula e ressaltou o simbolismo da parceria. “Honrado mais uma vez com a mão seguida do presidente Lula por uma união em defesa do Brasil, vamos em frente com as mesmas meias da humildade, que não furam com caminhada longa nem com trabalho dobrado!”, escreveu.

A confirmação ocorreu durante uma reunião no Palácio do Planalto que reuniu ministros atuais e futuros integrantes do governo. O encontro teve como objetivo apresentar um balanço da gestão e marcar a transição de cargos entre titulares que deixarão seus postos para disputar as eleições e seus sucessores.

Durante o evento, Lula destacou a saída de Alckmin do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para participar do pleito. “O companheiro Alckmin que vai ter que deixar o MDIC porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez”, afirmou o presidente, sendo aplaudido pelos presentes.

Trajetória política de Geraldo Alckmin

Com longa carreira na política, Geraldo Alckmin tem 73 anos e nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Médico de formação, com especialização em anestesiologia e acupuntura, construiu sua trajetória pública ocupando diversos cargos eletivos, como vereador, prefeito, deputado estadual e federal.

Ele também participou da Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 1988 e foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), legenda na qual permaneceu por mais de três décadas. Ao longo desse período, governou o estado de São Paulo por quatro mandatos.

De adversários a aliados

Alckmin e Lula já estiveram em lados opostos na política. Em 2006, disputaram o segundo turno das eleições presidenciais, com vitória de Lula. Anos depois, em 2022, os dois selaram uma aliança estratégica para enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas.

Para compor a chapa, Alckmin deixou o PSDB e se filiou ao PSB, movimento que buscou ampliar o alcance eleitoral da candidatura, especialmente entre setores mais conservadores, empresariais e do agronegócio.