Hugo Motta assume compromisso de votar Marco Legal do Transporte Público

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, assumiu o compromisso de pautar, no menor prazo possível, a votação do projeto que institui o Marco Legal do Transporte Público Coletivo. A sinalização foi dada em reunião realizada na terça-feira (4), em Brasília, com uma delegação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e lideranças partidárias ligadas ao tema da mobilidade urbana.

O encontro contou com a presença do presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Edmundo Pinheiro, e do conselheiro da entidade Rubens Lessa. A reunião foi organizada pelo deputado José Priante (MDB-PA), relator do Projeto de Lei 3.278/2021, responsável por estabelecer um novo marco regulatório para o setor.

A comitiva da FNP foi formada por 11 prefeitas e prefeitos de capitais e cidades médias, sob a liderança do presidente em exercício da entidade e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, além do presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da FNP e prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. O grupo defendeu a rápida aprovação da proposta como forma de enfrentar a prolongada instabilidade jurídica e o desequilíbrio financeiro que afetam o transporte público urbano há décadas.

Já aprovado pelo Senado Federal, o PL 3.278/2021 avançou na Câmara dos Deputados ao receber aval da Comissão de Desenvolvimento Urbano em dezembro do ano passado. O texto aguarda agora a aprovação de um requerimento de urgência, etapa que permitiria sua análise direta pelo plenário, sem necessidade de passar por outras comissões.

Para o setor, o novo marco representa uma mudança estrutural na forma de organização e financiamento do transporte coletivo. “O Marco Legal traz uma nova base jurídica e contratual para o setor, e faz com que o transporte público coletivo venha a se tornar uma prioridade na agenda nacional”, afirmou Edmundo Pinheiro.

Também participaram da reunião os deputados Baleia Rossi (MDB-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Jilmar Tatto (PT-SP), que acompanharam as discussões sobre o andamento da proposta e o papel do Congresso na definição de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana.