Igreja de Edir Macedo tem frota aérea de R$ 178 milhões

247 - A Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, possui uma frota aérea avaliada em R$ 178 milhões, composta por três jatinhos e dois helicópteros. A informação veio à tona em meio às investigações da Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeitas de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo a gestão do Banco Digimais, controlado pelo líder religioso, segundo Tácio Lorran, do Metrópoles.

As aeronaves estão registradas em nome da Igreja Universal e foram adquiridas ao longo dos últimos anos. O patrimônio aéreo reforça a dimensão do grupo econômico ligado a Edir Macedo, que se tornou um dos principais alvos da investigação da PF, embora não tenha sido alvo direto de mandado de busca e apreensão por residir fora do Brasil, conforme informado pela corporação.

A Operação Miragem foi deflagrada na terça-feira (23), com o objetivo de desarticular um suposto esquema de irregularidades no Banco Digimais. A Justiça Federal autorizou mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e fiscal e o sequestro e bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 670,3 milhões.

Entre os bens pertencentes à Igreja Universal, está um Bombardier BD-700-1A10, aeronave executiva de grande porte, bimotor e com capacidade para voos intercontinentais. Segundo os dados divulgados, o jato foi importado dos Estados Unidos pela entidade religiosa por R$ 75,6 milhões.

Além dos três jatos e dos dois helicópteros já identificados, a Igreja Universal também possui duas reservas de marcas, procedimento considerado uma etapa inicial antes do registro formal de uma aeronave. Na prática, isso indica que a frota aérea vinculada à instituição poderá ser ampliada futuramente.

A investigação da Polícia Federal mira suspeitas de gestão fraudulenta, prestação de informações falsas e operações vedadas no âmbito do sistema financeiro. O Banco Digimais, controlado por Edir Macedo, está no centro da apuração que levou a Justiça a determinar medidas contra investigados e o bloqueio de patrimônio em valores milionários.

A Igreja Universal do Reino de Deus é uma das maiores organizações religiosas do país e mantém uma estrutura empresarial associada a diferentes áreas. A existência de uma frota avaliada em R$ 178 milhões passou a integrar o debate sobre a extensão do patrimônio ligado ao grupo comandado por Edir Macedo, em meio ao avanço das investigações da Operação Miragem.