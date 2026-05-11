Impeachment de ministros do STF tem apoio de 57% dos brasileiros, diz pesquisa

247 - Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (11) pelo instituto Apex/Futura revelou que a maioria dos brasileiros é favorável ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, o levantamento aponta que 57% dos entrevistados defendem a abertura de processos de impedimento contra integrantes da Corte.

De acordo com a pesquisa, 27,2% dos entrevistados disseram ser contrários ao impeachment de ministros do STF, enquanto 15,9% não souberam responder. O estudo foi realizado entre os dias 4 e 8 de maio, ouvindo 2 mil pessoas em 870 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Rejeição ao STF cresce no país

O levantamento também mostra um cenário de forte desgaste na imagem do Supremo Tribunal Federal. Apenas 33,9% afirmaram aprovar a atuação da Corte, enquanto 54,3% disseram desaprovar o STF. Outros 11,7% não responderam à pergunta. O desgaste do tribunal tem relação com a repercussão envolvendo a proximidade de alguns ministros da Corte com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do banco Master.

Congresso tem avaliação pior que o Supremo

A pesquisa aponta ainda que o Congresso Nacional enfrenta uma rejeição ainda maior do que a registrada pelo STF. Apenas 26,1% dos entrevistados disseram aprovar o Legislativo, enquanto 60,1% declararam desaprovar a atuação dos parlamentares.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta um cenário de divisão entre os eleitores. O levantamento mostra que 44,9% aprovam o governo federal, enquanto 51,8% desaprovam a atual gestão.

Pesquisa mostra disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro

O instituto Apex/Futura também simulou cenários para a eleição presidencial. Em um eventual segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, embora os dois estejam em situação de empate técnico dentro da margem de erro.

Flávio Bolsonaro registra 46,9% das intenções de voto, enquanto Lula soma 44,4%. Brancos e nulos representam 6,7%, e 1,9% dos entrevistados disseram estar indecisos.

No cenário de primeiro turno considerado mais provável pela pesquisa, Lula aparece com 38,1% das intenções de voto, contra 37,4% de Flávio Bolsonaro.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5,7%; Renan Santos (Missão), com 2,3%; Augusto Cury (Avante), com 1,5%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1,4%; e Aldo Rebelo (DC), com 0,7%.