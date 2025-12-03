Indicado para o STF, Messias recebe apoio do CFM: "grande ministro"

247 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), esteve nesta quarta-feira (3) na sede do Conselho Federal de Medicina (CFM) para reunião com o presidente da entidade.

O encontro resultou em uma manifestação pública de apoio do presidente do CFM, José Hiran da Silva Gallo, que destacou a relação institucional com a AGU e a postura de Messias no diálogo.

Durante a reunião, Gallo afirmou que a presença do indicado ao Supremo representa um marco para a categoria. “Na história do CFM, temos a honra de receber nosso futuro ministro do Supremo Jorge Messias. Ao ministro, nosso agradecimento. Todas as pautas que nós discutimos, dentro da legalidade, nós fomos atendidos, muito bem atendidos, na AGU. O ministro Jorge Messias quebrou esse paradigma de vir aqui escutar o CFM e, ao mesmo tempo, com certeza, será um grande ministro para o Supremo e a sociedade brasileira”, declarou.

Messias retribuiu o gesto: “Quero agradecer a gentileza e o apoio a mim prestado pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor José Hiran da Silva Gallo. O Conselho tem cumprido um papel fundamental na defesa dos profissionais da medicina, e dos melhores padrões para a boa prática médica. Com isso, presta um papel inestimável ao contínuo aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos à sociedade brasileira. Ao CFM e a seu presidente, meu muito obrigado”, afirmou.