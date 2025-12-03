Lula defende Messias e diz não entender "polêmica" com o Senado

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista concedida nesta quarta-feira (3) à TV Verdes Mares, do Ceará, defendeu a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) e comentou o impasse criado no Senado em torno da sabatina.

Ao falar sobre a escolha de Messias, atual chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Lula disse não compreender a reação negativa de parte do Senado. “Sinceramente, eu não entendo o porquê da polêmica, não é a primeira pessoa que eu indico para o Supremo”, afirmou. Em seguida, reforçou que o indicado reúne as credenciais necessárias para ocupar a vaga no tribunal. “Eu não sei por que foi transformado num problema político dessa monta, eu espero que seja resolvido”, declarou.

A tensão se intensificou após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), recuar da data inicialmente prevista para a sabatina. Ele havia anunciado o dia 10 de dezembro, mas retirou a marcação diante do não envio da mensagem oficial da Presidência sobre a indicação. A mudança tende a favorecer Messias, que agora terá mais tempo para reunir votos favoráveis à sua indicação entre senadores. No entanto, há o temor de que o clima eleitoral de 2026 possa contaminar o processo de indicação.

Alcolumbre tem demonstrado contrariedade com a escolha do presidente. O senador trabalhava pela indicação do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cujo nome era defendido por parte da cúpula do Congresso. O gesto de Lula em favor de Messias, portanto, foi recebido como uma derrota interna no Senado, alimentando o clima de disputa política.

Ao mesmo tempo, Lula afirmou que mantém confiança na capacidade de diálogo para superar o impasse. Ele reiterou que considera Messias um quadro técnico preparado para integrar o STF, reforçando que a indicação segue critérios institucionais já adotados em suas escolhas anteriores.