INSS bloqueia repasses ligados ao Banco Master após indícios de falhas

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interrompeu, por medida cautelar, o repasse de valores descontados em benefícios referentes a empréstimos consignados e operações de cartão de crédito vinculadas ao Banco Master. A decisão foi formalizada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., em segunda-feira (26), e se baseia em indícios de descontos efetuados sem a oitiva prévia dos beneficiários.

De acordo com a autarquia, a suspensão já bloqueou R$ 27 milhões em repasses até terça-feira (9). No despacho, Waller Jr. justificou que a interrupção constitui “medida necessária para cessar possíveis irregularidades e resguardar o interesse público, até a conclusão definitiva do processo de apuração”.

A providência resulta de um processo administrativo aberto para investigar possíveis falhas no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o INSS e o Banco Master. A apuração foi recomendada pela Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (Dirben) e pela Procuradoria Federal Especializada.

O INSS informou que o procedimento seguirá até que sejam esclarecidas as condições em que ocorreram os descontos e definidos eventuais responsáveis. Não há previsão para o encerramento da análise.