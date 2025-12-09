Sakamoto questiona se influencer atuou como ‘sugar baby’ ou peça em esquema de lavagem de dinheiro

247 – A influencer Karolina Trainotti voltou ao centro das investigações após a revelação de que teria recebido recursos de um réu por tráfico internacional e, posteriormente, um apartamento milionário do empresário José Luis Vorcaro, dono do Banco Master. As declarações foram feitas pelo jornalista Leonardo Sakamoto no UOL News, que analisou o caso e levantou questões sobre possível ocultação de patrimônio.

Segundo o Ministério Público Federal, Karolina foi destinatária de recursos enviados por Rowles Magalhães, acusado de tráfico internacional de cocaína. Entre 2020 e 2021, ela recebeu R$ 271 mil, valor que pode ter sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, de acordo com os investigadores.

No outro extremo da história, surge o empresário Vorcaro, que teria presenteado a mesma influencer com um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões. Para Sakamoto, a soma desses elementos exige uma apuração que vá além da vida pessoal da influenciadora.

Atuação de Trainotti pode ter ido além de relacionamentos, afirma Sakamoto

Durante o programa, Sakamoto ressaltou que a função desempenhada por Trainotti pode não ter se limitado ao campo afetivo, como insinuado em algumas narrativas públicas. Ele destacou que, para a polícia e o Ministério Público, ela pode ter assumido papel ativo na movimentação de recursos suspeitos.

O jornalista afirmou literalmente:

“Ela é uma pessoa culpada apenas de ter relacionamentos com pessoas acusadas de crimes, envolvidas em lavagem de dinheiro, envolvidas em desvio de dinheiro, envolvidas em crime organizado, ou ela os ajudou e funcionou como uma lavanderia para os dois? É isso que precisa ser elucidado.”

Ele reforçou que a possível conexão entre Rowles Magalhães e José Luis Vorcaro também deve ser apurada:

“E outra, essa conexão também precisa ser investigada: um conhece o outro, um tem conexão com o outro? É isso que a polícia precisa investigar.”

Vorcaro e a política: o peso do Banco Master em Brasília

Sakamoto também chamou atenção para o papel político de Vorcaro, destacando que a figura do empresário é incômoda para setores do poder:

“Lembrando que o Vorcaro é uma pedra no sapato de muito político em Brasília, pois o Banco Master era o Banco do Centrão.”

Ele ainda levantou questionamentos sobre eventuais relações entre a influencer e figuras do meio político:

“Aliás, quais políticos a admiravam a ponto de uma relação extrapolasse o pessoal?”

Essas indagações apontam para a necessidade de investigar não apenas as movimentações financeiras, mas também o círculo de influências e relações que cercam o caso.