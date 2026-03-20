Itamaraty emite novo passaporte para Erika Hilton após visto dos EUA com gênero masculino

247 - A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) solicitou ao Itamaraty a emissão de um novo passaporte diplomático após identificar que um visto concedido pelos Estados Unidos registrava seu gênero como masculino. A parlamentar classificou o episódio como uma “violência” e decidiu substituir o documento para evitar portar o registro. A informação foi divulgada em entrevista ao Metrópoles.

De acordo com o relato, a alteração ocorreu exclusivamente no visto emitido pelas autoridades norte-americanas, sem qualquer modificação no passaporte brasileiro. Ainda assim, Erika Hilton optou por pedir um novo documento ao Ministério das Relações Exteriores para evitar a associação ao registro considerado inadequado.

A deputada explicou que manteve o passaporte anterior devido à presença de vistos válidos de outros países, enquanto o novo documento passou a ser utilizado em suas viagens oficiais. Ao comentar a situação, afirmou: "Eles [Estados Unidos] só mudaram o gênero no visto, eles não mudaram no passaporte. Mas eu não queria um carimbo no meu passaporte com aquela tamanha violência. Então eu pedi a emissão de um novo passaporte".