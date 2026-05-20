Janaína Paschoal diz que Flávio Bolsonaro vai contaminar Tarcísio e Moro

247 - A deputada estadual Janaína Paschoal voltou a fazer críticas públicas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em meio à repercussão do caso envolvendo o financiamento milionário do filme Dark Horse, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, Janaína afirmou que o parlamentar poderá “contaminar” candidaturas consideradas competitivas no campo da direita, como as de Tarcísio de Freitas e Sergio Moro.

Na semana passada, o Intercept Brasil revelou negociações entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar a produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, o acordo previa um aporte de 24 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 134 milhões na cotação da época.

A deputada afirmou ainda que a situação política de Flávio Bolsonaro já era delicada antes mesmo da crise envolvendo o Banco Master. “A candidatura de Flávio Bolsonaro já era inviável antes da assumida proximidade com o Master!”, disse.

Na sequência, Janaína elevou o tom e afirmou que o senador pode prejudicar outros nomes da direita que aparecem bem posicionados eleitoralmente. “E vou além, ele vai começar a contaminar as boas candidaturas aos governos dos estados”, lamentou.

Ela citou diretamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Sergio Moro. “Tarcísio, Moro e outros pré-candidatos, com eleições praticamente ganhas, deveriam manter distância dele”, afirmou.

Apesar das críticas contundentes, Janaína afirmou que suas declarações não têm motivação pessoal contra a família Bolsonaro. “Eu não quero mal aos Bolsonaros, só quero muito bem ao Brasil!”, concluiu.

Caso “Dark Horse” agrava desgaste de Flávio Bolsonaro

Segundo o Intercept Brasil, mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários indicam que ao menos 10,6 milhões de dólares — cerca de R$ 61 milhões — foram transferidos entre fevereiro e maio de 2025 para o Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

A reportagem também revelou mensagens que demonstrariam proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Em uma delas, enviada em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão do banqueiro, o senador escreveu: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”

Vorcaro foi preso sob acusação de operar um esquema de fraude que teria causado um rombo de R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master.

Pesquisa mostra queda de Flávio Bolsonaro

A crise política provocada pelo caso Dark Horse já começa a impactar o desempenho eleitoral de Flávio Bolsonaro. Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19) apontou queda expressiva do senador em um eventual segundo turno contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump aliado político internacional do bolsonarismo, e também em cenários internos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No levantamento, Flávio Bolsonaro caiu de 47,8% para 41,8%, enquanto Lula avançou para 48,9%, ampliando a vantagem sobre o senador. O resultado aumentou a preocupação entre setores da direita que avaliam os reflexos do escândalo sobre candidaturas estaduais e presidenciais para 2026.