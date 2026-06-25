Jaques Wagner deseja sucesso a Teresa Leitão na liderança do governo no Senado

247 - O senador Jaques Wagner (PT-BA) desejou sucesso à senadora Teresa Leitão (PT-PE), escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a liderança do governo no Senado. Em mensagem divulgada nesta quinta-feira (25), Jaques classificou Teresa como uma parlamentar preparada para a função. As informações são da CNN Brasil.

"Desejo sucesso e um excelente trabalho para a senadora Teresa Leitão na liderança do governo no Senado Federal. Colega valorosa, Teresa é uma senadora preparada e comprometida para cumprir essa função com todo o empenho e dedicação", escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter.

A mudança no comando da liderança ocorreu após Jaques anunciar, na quarta-feira (24), sua saída do cargo, depois de uma reunião com Lula. Já nesta quinta-feira (25), o presidente confirmou Teresa Leitão como nova líder do governo no Senado, após conversar com a senadora.

Além de Jaques, outros aliados do governo e integrantes do Executivo manifestaram apoio à senadora. Teresa é vista entre governistas como um nome de perfil equilibrado e com bom relacionamento tanto com parlamentares da base quanto da oposição.

Saída de Jaques Wagner

Jaques deixou a liderança após ser alvo, na semana passada, de uma operação da Polícia Federal relacionada ao caso Banco Master. Segundo o senador, a decisão foi tomada em comum acordo com Lula, após uma "conversa entre amigos".

De acordo com a investigação da Polícia Federal, Jaques Wagner teria recebido benefícios econômicos em troca de sua atuação em favor do Banco Master no Senado. O parlamentar nega as acusações e afirma que provará sua inocência.

Nos últimos dias, integrantes da base governista passaram a defender o afastamento de Jaques da liderança para reduzir o desgaste político sobre a campanha de reeleição de Lula.

Ao comunicar sua saída da função nas redes sociais, o senador afirmou que, além de responder às investigações, pretende dedicar-se à própria campanha de reeleição e à campanha presidencial de Lula.

Jaques Wagner ocupava a liderança do governo no Senado desde 2023, no início do atual mandato presidencial.