Joice Hasselmann dispara contra Flávio Bolsonaro e o acusa de ser o “mais corrupto” do clã (vídeo)

247 - A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann fez novas declarações públicas com críticas ao senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em fala recente, ela voltou a abordar acusações envolvendo o parlamentar e outros integrantes da família.

Durante a manifestação, Joice afirmou: "Ê o mais corrupto dos filhos de Jair Bolsonaro", ao se referir a Flávio. Na sequência, ela ampliou as críticas ao dizer que, em sua avaliação, todos os filhos do ex-presidente estariam envolvidos em irregularidades.

A ex-deputada também mencionou episódios já investigados anteriormente, como o caso das chamadas “rachadinhas”, além de questionar a origem de recursos utilizados na compra de imóveis. Segundo ela, há falta de explicações convincentes sobre a aquisição de uma mansão.

Em tom contundente, Joice reforçou as acusações: "é um ladrão, o mais corrupto dos filhos de Bolsonaro, ele é o Flávio da rachadinha, da fábrica mágica de chocolate, a ponto de conseguir comprar uma mansão em Brasília, todos sabem que ele é corrupto, não existe esse discurso de honestidade, faz me rir".

As declarações ocorrem em meio a um histórico de embates políticos entre a ex-parlamentar e a família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro já foi alvo de investigações relacionadas a movimentações financeiras de assessores quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, caso que teve desdobramentos na Justiça.

Até o momento, não há posicionamento atualizado do senador sobre as falas recentes de Joice Hasselmann. Em ocasiões anteriores, ele negou irregularidades e afirmou ser alvo de perseguição política.