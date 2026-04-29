Flávio Bolsonaro libera votos de aliados em Messias para o STF

247 - Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência e senador, comentou na terça-feira (28) sobre a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, realizada nesta quarta-feira (29) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e no plenário do Senado. O senador afirmou que os votos dos senadores de direita serão baseados na "consciência" de cada um, sem uma postura unificada, informa a CNN Brasil. "O combinado é: cada um vai votar conforme a sua consciência", declarou Flávio. A sabatina de Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) promete ser apertada, com uma expectativa de disputa acirrada no Senado.

O PL já definiu seu voto contrário à indicação de Messias, e o senador Flávio Bolsonaro destacou que acredita que o resultado da sabatina ainda está "em aberto". De acordo com Flávio, a votação para a nomeação de Messias será influenciada por uma série de fatores, incluindo o cenário político atual e os supostos excessos do Supremo Tribunal Federal. "Eu percebo uma insegurança muito grande de muitos senadores aqui na Casa com relação ao momento em que o governo vive, com relação aos excessos do Supremo", afirmou. Ele ressaltou que, embora não tenha como objetivo articular contra Messias, seu voto será contrário, de acordo com sua avaliação pessoal.

Flávio, que é suplente na CCJ, afirmou que irá comparecer à votação e se comprometeu a questionar Messias sobre dois pontos cruciais: a atuação da AGU no caso dos eventos de 8 de janeiro de 2023 e sobre a imunidade parlamentar. A AGU, sob o comando de Messias, solicitou a condenação definitiva dos envolvidos nos atos antidemocráticos que ocorreram naquele dia, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Mesmo com a articulação do governo, que circula a informação de que Messias já teria pelo menos 48 votos, Flávio Bolsonaro demonstrou ceticismo sobre essa estimativa, afirmando que não acredita nesse número.

Ao final, Flávio concluiu que essa votação será "diferente das outras" e enfatizou que, embora o perfil de Messias – considerado "muito próximo" ao PT – seja um fator importante, o cenário político atual também pesará nas escolhas dos senadores. "Eu não vou fazer nada, eu só declarei meu voto contrário", afirmou o senador, mantendo a postura de que a decisão será pessoal e tomada conforme as convicções de cada parlamentar.