Messias recebe apoio do PSB antes da sabatina no Senado

247 - O ministro Jorge Messias, titular da Advocacia-Geral da União (AGU), teve um encontro decisivo nesta terça-feira (28) com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB-MG), e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O almoço ocorreu na véspera da sabatina de Messias no Senado para sua nomeação ao Supremo Tribunal Federal (STF), marcada para esta quarta-feira (29). Durante o encontro, o PSB oficializou seu apoio à candidatura do ministro. As informações são da Folha de São Paulo.

PSB apoia Messias e garante respaldo de senadores

O apoio foi formalizado por meio de uma nota divulgada pelo PSB, que destacou a confiança de seus seis senadores na competência de Messias para ocupar o cargo no STF. A nota afirmou que, mesmo os senadores que não participaram do almoço, como Soraya Thronicke (MS) e Jorge Kajuru (GO), foram contatados pelo presidente da sigla, João Campos, para assegurar um respaldo unânime ao ministro.

"Ao longo de sua trajetória, Messias sempre demonstrou compromisso com a Constituição, respeito às instituições democráticas e sensibilidade às demandas da sociedade brasileira", destacou a nota do PSB”, destaca um trecho da nota.

O PSB ainda enfatizou a importância de um processo republicano e qualificado para a sabatina de Messias, destacando sua trajetória como procurador da Fazenda Nacional e sua atuação na AGU. O partido reforçou que é fundamental que o STF seja composto por juristas com experiência, equilíbrio e compromisso público, aspectos que consideram presentes no perfil de Messias. "É nesse sentido que reafirmamos a importância de um processo republicano, respeitoso e qualificado", concluiu a nota.

Pacheco e Alckmin demonstram apoio a Messias

Pacheco, que já havia recebido Messias em sua residência no final de 2025, não havia se manifestado publicamente até agora sobre sua posição. Contudo, o, ao se reunir com Messias, demonstrou um claro apoio à sua candidatura. Esse gesto também marcou uma distensão do ex-presidente do Senado em relação ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que ainda resiste à indicação do ministro.