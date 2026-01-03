José Dirceu repudia ataque dos EUA à Venezuela e invoca Constituição brasileira

247 - O ex-ministro José Dirceu (PT) manifestou neste sábado (3) forte condenação à agressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, afirmando que a ação afronta princípios centrais do direito internacional e contraria valores expressos de forma clara na Constituição brasileira. Para Dirceu, o episódio exige uma posição firme em defesa da soberania dos povos e da paz.

Em publicação divulgada nas redes sociais, o ex-ministro fundamentou sua crítica nos preceitos constitucionais que orientam a política externa do Brasil, destacando a necessidade de respeito à autodeterminação das nações e à solução pacífica de conflitos.

“Nossa Constituição é imperativa, defende a independência e a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a solução pacífica dos conflitos e a defesa da paz”, afirmou José Dirceu. Com base nesses princípios, ele declarou: “Apoiados na nossa Constituição, repudiamos a agressão militar dos Estados Unidos contra a República Bolivariana da Venezuela e expressamos nossa solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela”.

A manifestação de Dirceu se soma a uma série de posicionamentos de lideranças políticas brasileiras que têm criticado a ofensiva norte-americana, alertando para os riscos de escalada militar na América Latina e para os precedentes perigosos que a violação da soberania venezuelana pode estabelecer no cenário internacional.

Ao enfatizar o papel da Constituição como guia da política externa brasileira, o ex-ministro reforça a defesa do multilateralismo, do diálogo e da cooperação entre os Estados como caminhos indispensáveis para a preservação da paz e da estabilidade regional.