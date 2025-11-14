TV 247 logo
      Justiça italiana define data de audiência de extradição de Carla Zambelli

      Audiência ocorrerá em 27 de novembro e Ministério Público italiano já se manifestou a favor da extradição

      Brasília - 24/09/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara para ouvir a deputada federal Carla Zambelli (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

      247 - A Justiça da Itália marcou para 27 de novembro a sessão que analisará o pedido de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli, destaca a agência Sputnik Brasil. Zambelli foi detida em território italiano após ter sido considerada foragida, consequência direta de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

      Audiência na Itália entra na fase decisiva

      A sessão está agendada para às 13h no horário local, o equivalente às 9h em Brasília. O julgamento representa uma etapa crucial no processo, que agora avança para sua análise formal pela corte italiana.

      MP italiano já se manifestou pela extradição 

      O Ministério Público da Itália já se manifestou favoravelmente ao pedido brasileiro, reforçando a linha de entendimento que vem sendo construída desde a prisão da parlamentar em território europeu. Essa posição tende a pesar na avaliação dos magistrados.

      Decisão final caberá ao Ministério da Justiça da Itália

      Após a audiência, a corte deverá comunicar sua decisão nos dias seguintes. Mesmo que haja possibilidade de recursos, a palavra final ficará a cargo do Ministério da Justiça da Itália, responsável por validar ou rejeitar a transferência de Carla Zambelli ao Brasil.

