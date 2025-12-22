Kassab se alia a Lula para tentar derrotar Ciro Nogueira no Piauí

247 – O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, articulou-se com o presidente Lula para tentar derrotar o senador Ciro Nogueira (PP-PI) nas eleições de 2026, quando o parlamentar buscará a reeleição ao Senado pelo Piauí. A informação foi revelada pela coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e expõe um rearranjo político relevante no estado.

Segundo a apuração da coluna, Lula e Kassab acertaram o lançamento do deputado federal Júlio César (PSD-PI) como candidato ao Senado. A outra vaga da chapa será ocupada pelo atual senador Marcelo Castro (MDB-PI), formando uma aliança entre PSD e MDB com o apoio direto do Palácio do Planalto.

A composição da chapa cria um cenário adverso para Ciro Nogueira. De acordo com parlamentares piauienses ouvidos na articulação, pesquisas internas indicam que Júlio César aparece como um nome competitivo, ainda atrás de Marcelo Castro, mas com desempenho suficiente para pressionar o senador do PP e dificultar sua permanência no Senado.

Diante desse quadro, Ciro Nogueira passou a buscar alternativas fora do Piauí. Ciente da dificuldade para se reeleger, ele tentou se viabilizar como candidato a vice-presidente em uma eventual chapa presidencial encabeçada por Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026.

A articulação, no entanto, não avançou. Com Flávio Bolsonaro (PL) despontando como candidato ao Planalto, a preferência interna do PP para a vaga de vice recai sobre a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, o que enfraqueceu ainda mais as pretensões de Ciro.

O movimento de Kassab ao lado de Lula reforça a estratégia do governo de ampliar alianças no Congresso e, ao mesmo tempo, isolar lideranças do campo bolsonarista. No Piauí, a costura política indica uma disputa de alto nível em 2026, com potencial de redesenhar o mapa de forças no Senado.