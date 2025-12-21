Dados da Receita apontam conexão entre Vorcaro e empresa da casa de R$ 36 mi

247 - Informações obtidas a partir de cadastros oficiais da Receita Federal indicam a existência de vínculos entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a Super Empreendimentos e Participações S.A., empresa proprietária de uma casa avaliada em R$ 36 milhões, localizada em Brasília. O imóvel ganhou projeção nacional após vir a público que o banqueiro o utilizava para receber figuras da política, como o senador Ciro Nogueira (PP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos), embora sua defesa sustente que ele seja apenas inquilino do local.

O levantamento, realizado pela Folha de S.Paulo com base em dados do cadastro nacional de pessoas jurídicas, juntas comerciais e registros da Receita Federal, apontam coincidências relevantes envolvendo contatos telefônicos, endereços comerciais e pessoas ligadas tanto às empresas de Vorcaro quanto à Super Empreendimentos.

Registros fiscais revelam conexões empresariais

Um dos principais elos identificados envolve Ana Claudia Queiroz de Paiva, diretora da Super Empreendimentos. O telefone informado por ela à Receita Federal no registro da microempresa ACQ Consultoria e Gestão é o mesmo utilizado por ao menos três empresas ligadas ao banqueiro: Viking, Vinc e Star Music. As coincidências aparecem em cadastros oficiais e reforçam a proximidade entre os negócios.

Telefones e endereços reforçam vínculos

Além dos contatos telefônicos, registros mostram que a empresa Adonay, da qual Ana Claudia também é diretora, está instalada em um complexo comercial na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. O endereço é o mesmo da Viking, empresa de participações da qual Vorcaro é sócio. No local funcionam ainda a Vinc, ligada ao banqueiro, e a FSW, que tem como sócia a Moriah, empresa associada a Fabiano Zettel.

Relações familiares e cargos de direção

Ana Claudia mantém ainda relações societárias com Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Ambos são sócios na empresa Storm, segundo dados atualizados da Receita Federal. Zettel também figura como dirigente em outras empresas nas quais Ana Claudia atua como diretora, como Adonay e Ren. Ele integrou a diretoria da Super Empreendimentos entre agosto de 2021 e julho de 2024, período em que foram adquiridos tanto a casa em Brasília quanto um apartamento avaliado em cerca de R$ 4,4 milhões.

Operações imobiliárias e empresas envolvidas

O apartamento de quase R$ 4,4 milhões, doado pela Super em 2024, havia sido comprado da Viking nove meses antes da doação. A Super voltou ao noticiário por esse episódio, já que o imóvel foi destinado a uma mulher citada em uma operação policial de 2022 contra o tráfico de drogas. A defesa dela nega as acusações.

Com capital social de R$ 100 milhões, a Viking também ganhou notoriedade ao ser identificada como proprietária do jato em que o dono do Banco Master pretendia embarcar para uma viagem a Malta no dia em que foi preso, em 17 de novembro. Vorcaro foi solto 12 dias depois.

Atualmente, de acordo com documentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Super Empreendimentos possui capital social de quase R$ 2,6 bilhões. Seu principal acionista é o fundo Termópilas, administrado pela Reag, empresa que foi alvo da operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto para investigar relações entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras. Informações da Comissão de Valores Mobiliários indicam que o fundo é controlado por outro veículo de investimentos, sem identificação pública do beneficiário final.

Defesa sustenta relação apenas comercial

A reportagem tentou contato com Ana Claudia Queiroz de Paiva por meio de e-mails corporativos e telefones de familiares, mas não obteve resposta. Fabiano Zettel também foi procurado, sem manifestação.

Em nota, advogados e assessores de Daniel Vorcaro afirmaram que não há relação societária com a Super Empreendimentos. “A defesa de Daniel Vorcaro esclarece que a relação de seu cliente com a empresa Super é comercial, envolvendo operações de compra e venda de ativos e contratos de inquilinato. Ressalta ainda que um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento público. A defesa esclarece ainda que Ana Claudia Queiroz de Paiva é administradora de empresas e presta serviços a uma das empresas de Vorcaro e que seu contrato não prevê exclusividade e se dá dentro da normalidade nesse tipo de serviço”, diz o comunicado.