Kátia Abreu anuncia filiação ao PT

247 - A ex-senadora Kátia Abreu oficializou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) neste sábado, em um movimento que marca uma nova etapa em sua trajetória política e reforça seu alinhamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ingressar na legenda, ela destacou o compromisso com a democracia e com a continuidade do atual governo federal.

Durante o ato, Kátia Abreu afirmou: "Estaremos juntos nessa luta pela democracia, pela reeleição do Presidente Lula, para que todos nós continuamos lutando por dias melhores, pela igualdade das pessoas, por mais justiça social. Porque este é o Estado, da livre iniciativa, do trabalho e da justiça social acima de tudo."

Reposicionamento político

A entrada de Kátia Abreu no PT representa uma mudança significativa em seu posicionamento político, tanto no cenário do Tocantins quanto no contexto nacional. A ex-senadora já vinha se aproximando do campo político ligado a Lula nos últimos anos, consolidando uma relação de diálogo e convergência.