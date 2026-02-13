LATAM avança em ranking nacional de reputação e mantém liderança no setor aéreo

247 - A LATAM Airlines Brasil conquistou a 24ª posição geral no ranking Merco Empresas Brasil 2025, divulgado na quinta-feira (5), e manteve o posto de empresa líder no setor aéreo na avaliação de reputação corporativa. Com o resultado, a companhia segue pelo segundo ano consecutivo como a única aérea presente entre as 30 empresas mais bem colocadas do levantamento nacional.

As informações foram divulgadas em comunicado oficial da LATAM Airlines Brasil, com base nos dados do Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa), pesquisa que avalia anualmente a percepção pública sobre grandes empresas no país.

O desempenho registrado em 2025 representa um avanço expressivo da companhia no ranking geral. Segundo os dados apresentados, a LATAM subiu 24 posições nos últimos três anos e avançou seis colocações em relação ao ranking de 2024, consolidando sua trajetória de crescimento reputacional.

Além do ranking nacional, a empresa também manteve a liderança no ranking setorial. A LATAM ocupa o 1º lugar na categoria Setor Aéreo desde a criação do segmento, iniciado na edição 2024 do Merco Empresas Brasil.

Pesquisa avaliou reputação com mais de 17 mil entrevistas

Em sua 12ª edição, o Merco Empresas Brasil analisou fatores como ética, governança, desempenho econômico, impacto ambiental e compromisso social. A posição da LATAM foi definida a partir de uma metodologia multistakeholder que incluiu a participação de diferentes grupos ligados ao mercado e à sociedade.

De acordo com o levantamento, foram realizadas 17.339 entrevistas entre maio e dezembro de 2025, envolvendo especialistas, executivos, acadêmicos, ONGs, sindicatos, jornalistas de negócios, representantes da sociedade e influenciadores digitais. A pesquisa também considerou percepções e menções sobre a marca nas redes sociais.

A companhia atribuiu o desempenho ao fortalecimento institucional e ao foco em transparência e responsabilidade corporativa. “O resultado da LATAM reforça a nossa estratégia de manter uma atuação responsável e transparente, fortalecendo nossas relações de confiança com todos os stakeholders e contribuindo para o desenvolvimento do setor aéreo e da sociedade”, afirmou Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da LATAM Brasil.

Merco é auditado pela KPMG e segue norma internacional

O Merco é apontado como referência na América Latina em avaliações de reputação corporativa desde 2000. A pesquisa é baseada em uma metodologia que reúne mais de 20 fontes de informação e tem como característica a auditoria independente do processo.

Segundo o comunicado, trata-se do primeiro monitor auditado no mundo, com revisão realizada pela KPMG, conforme a norma internacional ISAE 3000, que emite parecer sobre os resultados de cada edição. O levantamento também informa que os critérios de ponderação são públicos.

Expansão no Brasil impulsionou presença e reconhecimento da marca

O comunicado também relaciona o avanço da LATAM no ranking a sua estratégia de expansão no mercado brasileiro. Em 2025, a empresa afirmou ter ampliado sua conectividade com o lançamento de 20 novas rotas domésticas, alcançando o maior número de destinos brasileiros de sua história, além da inauguração de seis novas rotas internacionais.

A ampliação da malha aérea foi acompanhada por investimentos operacionais e estruturais voltados ao aumento da oferta de assentos e à manutenção de altos índices de ocupação, o que, segundo a empresa, contribuiu para ampliar o acesso ao transporte aéreo e reforçar a integração entre regiões do país.

Ainda de acordo com a LATAM, os resultados também se refletiram em indicadores de satisfação e reconhecimento. A companhia informou ter alcançado um NPS histórico de 54 pontos, além de liderar o segmento de viagens corporativas no Brasil e conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Reclame Aqui, além de ter sido reconhecida como uma das empresas que mais respeitam o consumidor.

Novas rotas internacionais e chegada a Uberaba em 2026

A LATAM também projetou continuidade na estratégia de expansão em 2026. Segundo a empresa, estão previstos novos voos internacionais para Ushuaia e Punta Cana, além do início da operação em Uberaba, que passará a ser o 60º destino doméstico da companhia no Brasil — outro recorde histórico mencionado no comunicado.

Com a presença constante no topo do ranking setorial e a permanência no top 30 nacional, a LATAM reforça sua posição como principal companhia aérea do país em reputação corporativa, segundo os critérios avaliados pelo Merco Empresas Brasil 2025.