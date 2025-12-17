Laudo da PF aponta tentativa de violação da tornozeleira de Bolsonaro: "execução grosseira"

247 - Um laudo técnico elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal (PF) confirmou a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica utilizada por Jair Bolsonaro (PL). A análise pericial identificou danos no equipamento que indicam a aplicação direta de uma fonte de calor concentrado.

Segundo a CNN Brasil, os exames realizados no equipamento apontam compatibilidade entre os danos observados e testes feitos com ferro de solda, sugerindo o emprego de ferramenta metálica aquecida na intervenção do dispositivo.

Análise técnica do Instituto Nacional de Criminalística

Segundo o laudo, os peritos constataram que o aspecto físico da área danificada revela sinais claros de exposição ao calor. “Aspecto físico e as análises realizadas na área danificada sugerem que na tornozeleira eletrônica foi empregada uma fonte de calor concentrado com ferro em sua composição. Testes realizados com ferro de solda na superfície do material questionado exibiram aspectos compatíveis com os danos verificados”, afirma o relatório técnico.

Indícios apontados pela perícia da Polícia Federal

Além da origem térmica dos danos, a perícia destacou a forma como a ação foi executada. De acordo com o documento, os “danos no material questionado apresentam características de execução grosseira, o que sugere que a ferramenta foi utilizada sem precisão técnica”.