Lewandowski comunica auxiliares sobre saída do Ministério da Justiça

247 - A saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é tratada como iminente dentro do governo federal. De acordo com relatos de integrantes do Palácio do Planalto, a expectativa é de que o anúncio oficial ocorra na próxima quinta-feira (8). Desde o período do Natal, o ministro vem conversando com auxiliares diretos sobre a possibilidade de deixar o comando da pasta em breve. As informações são da CNN Brasil.

O presidente Lula (PT) tentou convencer Lewandowski a permanecer na pasta, mas o ministro manifestou o desejo de sair antes mesmo da reformulação ministerial que antecede as eleições. Enquanto não há definição sobre um substituto, a tendência é que o secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto assuma interinamente o comando do ministério.

Nos bastidores, chegou a ser cogitada a hipótese de Lewandowski permanecer no cargo até a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Congresso Nacional. Auxiliares, no entanto, avaliam que essa possibilidade perdeu sentido diante das mudanças promovidas pelo Legislativo. Segundo essas fontes, a proposta foi desfigurada durante a tramitação e deixou de cumprir o papel central de coordenação da União na integração com os estados.

Secretários do ministério ouvidos sob reserva afirmam que parte da equipe pretende acompanhar a saída do ministro, embora se coloque à disposição para garantir uma transição até o fim do mês. Outros integrantes da cúpula da pasta já planejavam deixar os cargos, especialmente aqueles que pretendem disputar as próximas eleições.

A avaliação interna é de que a troca no comando da Justiça pode resultar em uma reformulação ampla da equipe ministerial. Paralelamente, o governo estuda a possibilidade de desmembrar a atual estrutura para criar o Ministério da Segurança Pública. A principal dúvida, segundo fontes envolvidas na discussão, é se essa mudança administrativa seria implementada de imediato ou mantida como promessa para a campanha eleitoral.