Lula pede alguns dias para escolher substituto de Lewandowski

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou “alguns dias” para definir quem será o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública, após ser informado por Ricardo Lewandowski sobre sua intenção de deixar o posto na Esplanada dos Ministérios. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (30) pelo jornal Valor Econômico.

As duas lideranças tiveram um encontro no dia 23, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). No encontro, o então ministro explicou que considera encerrado seu período à frente do governo comandado pelo PT.

Lewandowski deixou o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em 11 de abril de 2023, depois de antecipar em um mês sua aposentadoria. Ele completou 75 anos em 11 de maio do mesmo ano, idade que determinaria sua aposentadoria compulsória.

Nomeado para o STF em 2006 por indicação do próprio Lula, Lewandowski teve sua trajetória marcada pela defesa do chamado garantismo, corrente jurídica que prioriza os direitos e garantias dos réus nos processos.

Em sua trajetória, Lewandowski presidiu o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2014 e 2016, período em que conduziu o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

Além disso, esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2010 a 2012, fase em que coordenou a aplicação da Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010.

Após deixar o STF, Lewandowski retomou a advocacia e passou a se dedicar com mais intensidade à vida acadêmica. Natural do Rio de Janeiro, ele é graduado pela Universidade de São Paulo (USP), instituição na qual também concluiu o mestrado e o doutorado e onde atua como professor desde 1978.

Para ocupar a vaga deixada por Lewandowski no Supremo, o presidente Lula indicou o advogado Cristiano Zanin.