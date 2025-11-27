Líder do governo se reúne com Motta e garante: “relação reconstruída”

247 - O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a crise envolvendo o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), está superada após reunião realizada na noite de quarta-feira (26). A informação foi divulgada originalmente pela CNN Brasil, que ouviu o deputado após o encontro.

A reunião, que contou também com a presença da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ocorreu um dia depois de Hugo Motta ter protagonizado um embate público com o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ). Segundo Guimarães, o diálogo retomou o entendimento entre o Planalto e o comando da Câmara num momento de ruídos intensos entre Executivo e Legislativo. “Foi um encontro satisfatório em que discutimos as pautas prioritárias até o final do ano. Está reconstruída a relação com o governo”, afirmou o líder governista.

Apesar da reaproximação, o governo reiterou sua insatisfação com a condução do PL Antifacção, especialmente pela escolha do deputado Guilherme Derrite (PL-SP) como relator. Integrantes da articulação política do Palácio do Planalto consideraram a decisão desrespeitosa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, a equipe reforçou que pretende seguir o diálogo com Hugo e avançar nos temas considerados essenciais.

Guimarães e Gleisi se reúnem nesta quinta-feira (27) com ministros para organizar a lista de projetos prioritários que será encaminhada ao presidente da Câmara. Entre as propostas que devem integrar o pacote estão a PEC da Segurança Pública, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o projeto que trata do devedor contumaz e a iniciativa que reduz benefícios fiscais considerados ineficientes.

Enquanto avança na Câmara, o governo avalia que a crise institucional mais delicada hoje está no Senado. A resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal tem provocado desgaste entre Planalto e Congresso. Lula deve se reunir ainda nesta semana com Alcolumbre na tentativa de costurar um acordo que destrave a sabatina e a votação do novo indicado ao STF.

O esforço simultâneo para pacificar as relações nas duas Casas Legislativas ocorre em um momento de tramitação intensa de projetos econômicos e de segurança pública, considerados estratégicos para o governo antes do recesso de fim de ano.