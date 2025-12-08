Lindbergh chama Flávio Bolsonaro de “vendido” após senador assumir que tem um preço para abdicar da disputa

247 - O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou duramente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após declarações em que o parlamentar afirmou que sua pré-candidatura à Presidência da República em 2026 “tem um preço” e que poderia ser retirada mediante uma contrapartida política.

A reação de Lindbergh veio após a repercussão da fala de Flávio, feita neste domingo (7), quando ele admitiu publicamente a possibilidade de negociar sua permanência na disputa presidencial.

“Enquanto o mundo lembra líderes que tinham sonhos, o senador admite que tem preço. É esse o nível que querem vender ao país. Vergonhoso”, declarou Lindbergh.

Durante o pronunciamento, Flávio Bolsonaro afirmou que sua pré-candidatura não seria, necessariamente, levada até o fim. Segundo ele, haveria margem para negociação política em troca de uma contrapartida.

“Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim e eu tenho um preço para isso, que eu vou negociar. Eu tenho um preço”, disse o senador.

A escolha de Flávio como nome do campo bolsonarista para a corrida ao Planalto foi divulgada pelo próprio parlamentar, que afirmou ter recebido a “missão” diretamente de Bolsonaro. Após o anúncio, o Partido Liberal (PL) e aliados da família Bolsonaro passaram a manifestar apoio público ao senador.

A declaração de que teria um “preço” para abrir mão da disputa criou forte repercussão entre adversários políticos e ampliou o clima de tensão entre governistas e oposição. Para aliados de Lindbergh, a fala de Flávio expõe fragilidades no discurso ético do grupo de extrema-direita.