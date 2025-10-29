Lindbergh diz que modelo de segurança de Cláudio Castro é falido

247 – O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que o modelo de segurança pública adotado pelo governador Cláudio Castro (PL) é um “modelo falido”, marcado por operações policiais letais e ineficazes. A declaração foi feita em reação à operação mais violenta da história do Rio de Janeiro, que resultou em 136 mortes no dia de ontem.

Segundo Lindbergh, o governo fluminense repete um padrão de violência que já demonstrou ser ineficiente. “No ano da eleição dele, ele fez uma operação parecida lá em Jacarezinho. Corpos negros empilhados. Sabe o que aconteceu no Jacarezinho? Aumentaram todos os números de roubos e homicídios naquela região”, afirmou o deputado.

Crítica ao modelo de confronto

Para o parlamentar, o uso recorrente da força letal como instrumento de política pública nunca trouxe resultados concretos. “Quando é que uma política como essa deu certo no Rio? Em momento algum”, disse. Lindbergh destacou que o único avanço real no enfrentamento ao crime organizado ocorreu com ações baseadas em inteligência e investigação, como a operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, conduzida durante o governo do presidente Lula.

“Foi quando o governo federal fez uma operação da Polícia Federal contra a máfia dos combustíveis, uma investigação que foi pra cima das organizações criminosas, do PCC, do Comando Vermelho. É preciso de inteligência, de investigação. É só assim que a gente dá um passo além”, declarou.

Defesa da PEC da Segurança

Lindbergh também criticou a postura de Cláudio Castro diante da PEC da Segurança, proposta que busca integrar as forças de segurança estaduais e federais e fortalecer o trabalho de investigação. Segundo o senador, o governador tem tentado obstruir a votação da proposta sob o argumento de que ela fere a autonomia dos estados.

“O que eu vi o governador Cláudio Castro falando é que a PEC da segurança atinge a autonomia dos Estados. Falso. O que a PEC da segurança centra é a necessidade de integração, de inteligência, de investigação”, afirmou.

O senador acrescentou que o próprio Castro demonstrou contradição ao tentar se eximir de responsabilidade pelos resultados da operação. “Ele disse que agora a culpa é do governo federal. Mas não seria dele, que está tentando obstruir a votação dessa PEC?”, questionou.

“Poderia ter sido diferente”

Na avaliação de Lindbergh, o desfecho trágico da operação no Rio poderia ter sido evitado caso o governo estadual tivesse atuado de forma coordenada com o Ministério da Justiça. “Toda essa operação podia ter tido um desfecho diferente se ele tivesse conversado com o ministro da Justiça, articulado, trabalhado em cima de investigações”, concluiu o deputado. Confira: