Lula amplia entregas e fortalece liderança na disputa eleitoral

247 - O governo Lula acelera uma agenda popular de entregas à população, com medidas voltadas a crédito, empreendedorismo, produção agrícola, educação e serviços públicos, em um momento em que o presidente aparece em vantagem nas pesquisas eleitorais. A ofensiva busca consolidar resultados concretos da gestão antes das restrições da legislação eleitoral à publicidade institucional.

As informações sobre a intensificação da agenda presidencial foram publicadas pela CNN Brasil, segundo a qual o Palácio do Planalto considera a janela até 4 de julho como decisiva para ampliar a visibilidade de ações com impacto direto sobre a população.

O movimento ocorre em meio a levantamentos que apontam Lula na liderança da corrida presidencial.

A principal marca da agenda é a tentativa de transformar programas econômicos em ganhos palpáveis para trabalhadores, pequenos empreendedores e famílias que enfrentam dificuldade de acesso ao crédito. Nesta segunda-feira (29), o governo lançou uma nova linha vinculada à ampliação do Desenrola, voltada a trabalhadores informais que mantêm as contas em dia ou possuem dívidas com atraso de até 90 dias. A modalidade terá juros subsidiados, de até 1,99% ao mês, em uma tentativa de reduzir barreiras históricas enfrentadas por esse público no sistema financeiro.

A medida reforça a estratégia de combinar responsabilidade social, estímulo à renda e inclusão produtiva. Ao ampliar o alcance do crédito para trabalhadores informais, o Planalto busca atender uma parcela expressiva da população que movimenta a economia, mas muitas vezes permanece à margem das linhas tradicionais de financiamento.

O pacote também prevê uma linha especial para egressos do Fies que estejam adimplentes e pretendam abrir ou ampliar um negócio. A iniciativa conecta a política educacional a uma agenda de empreendedorismo, ao permitir que beneficiários que passaram pelo financiamento estudantil tenham melhores condições para transformar formação profissional em geração de renda.

Outra entrega de forte apelo popular é o projeto que amplia o limite de faturamento dos microempreendedores individuais. Lula recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para apresentar a proposta que eleva o teto anual do MEI dos atuais R$ 81 mil para até R$ 140 mil. A mudança atende a uma demanda antiga de pequenos negócios e pode permitir que milhões de empreendedores cresçam sem serem empurrados abruptamente para regimes tributários mais complexos.

A equipe econômica calcula que a alteração pode representar cerca de R$ 50 bilhões em renúncia fiscal. Ainda assim, no discurso político do governo, a medida é tratada como investimento na formalização, na atividade produtiva e na expansão da base econômica. O Planalto avalia que o fortalecimento do MEI tem efeito direto sobre emprego, renda e dinamismo local, especialmente em municípios pequenos e médios.

A agenda presidencial deve seguir intensa até o início do defeso eleitoral. Compromissos como a participação de Lula na Cúpula do Mercosul, no Paraguai, o lançamento do Plano Safra, a inauguração de uma unidade hospitalar, novos anúncios na educação e viagens pelo país, incluindo agenda na Bahia reforçam a ação do governo.

O Plano Safra é visto como uma das principais vitrines econômicas do período, por concentrar medidas de financiamento ao setor agropecuário e dialogar com produtores de diferentes portes. Ao lado das ações de crédito urbano, da ampliação do MEI e dos anúncios na educação, o pacote compõe uma narrativa de governo voltado à atividade produtiva e à ampliação de oportunidades.