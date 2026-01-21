Lula aposta no Senado e articula saída de ministros para eleição de 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem estruturando, nos bastidores, a estratégia política do governo para as eleições de 2026, com atenção especial à disputa por vagas no Senado Federal. A avaliação no Planalto é de que ampliar a presença de aliados na Casa será decisivo para garantir governabilidade e proteger pautas centrais do Executivo nos próximos anos. As informações são da CNN Brasil.

O núcleo político do governo trabalha com a possibilidade de que ministros atualmente no primeiro escalão deixem seus cargos para concorrer ao Senado. A informação foi trazida pelo jornalista Teo Cury e indica que a movimentação faz parte de um plano mais amplo de fortalecimento da base governista no Legislativo.

Entre os nomes citados nas articulações estão Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais; Rui Costa, chefe da Casa Civil; Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária; Silvio Costa Filho, titular de Portos e Aeroportos; e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Todos são considerados quadros com densidade política e potencial eleitoral em seus respectivos estados.

Também há conversas em torno do futuro político de Simone Tebet. Segundo as discussões em curso, ela pode optar por uma candidatura ao Senado ou, alternativamente, disputar o governo do estado de São Paulo, a depender das alianças que venham a ser construídas no cenário paulista.

A aposta no Senado não é casual. A Casa tem papel central em decisões sensíveis do sistema político brasileiro, como a análise de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a criação de comissões parlamentares de inquérito e a aprovação de indicações para tribunais superiores e agências reguladoras. Além disso, projetos estratégicos do governo passam obrigatoriamente pelo crivo dos senadores.

Para viabilizar as candidaturas, os ministros interessados precisarão se afastar de seus cargos até abril do ano eleitoral, cumprindo o prazo de desincompatibilização previsto pela legislação. A regra busca evitar o uso da estrutura administrativa em benefício eleitoral e garantir maior equilíbrio na disputa.