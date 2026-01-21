Sem Lula, Haddad lidera corrida presidencial no 1º turno, indica AtlasIntel

247 - A corrida presidencial de 2026 ganha novos contornos quando o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é retirado das simulações. De acordo com a mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), desponta como líder nas intenções de voto no primeiro turno em cenários alternativos testados pelo instituto.

O levantamento, divulgado pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, aponta que Haddad assume a dianteira diante de adversários do campo conservador, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embora com margens menores do que as registradas por Lula nos mesmos recortes.

No primeiro cenário sem Lula, Fernando Haddad aparece com 41,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro surge na segunda colocação, com 35,4%, reduzindo a diferença entre governo e oposição em relação aos cenários liderados pelo presidente Lula. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado (União), com 5,2%, Renan Santos (Missão), com 3,4%, Romeu Zema (Novo), com 3,3%, e Eduardo Leite (PSD), que soma 2,6%. Aldo Rebelo (DC) registra 1,1%. Brancos e nulos chegam a 6,3%, enquanto os indecisos representam 1,1%.

Em outro recorte, Haddad enfrenta diretamente Tarcísio de Freitas como principal nome da oposição. Nesse cenário, o ministro da Fazenda alcança 42% das intenções de voto, mantendo a liderança. O governador paulista aparece com 28,9%. Ronaldo Caiado marca 5%, Ratinho Jr. (PSD) soma 4,9%, Romeu Zema fica com 3,8% e Renan Santos atinge 3,6%. Aldo Rebelo registra 0,7%. Brancos e nulos sobem para 9,5%, e os indecisos chegam a 1,6%.

Os números indicam que, mesmo sem Lula no páreo, o campo governista preserva competitividade relevante no primeiro turno, ainda que enfrente uma oposição mais próxima em termos percentuais. A diferença entre Haddad e Flávio Bolsonaro, por exemplo, é significativamente menor do que a observada quando o candidato é Lula, o que sugere maior equilíbrio eleitoral nesse cenário.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi realizada com 5.418 eleitores, entre os dias 15 e 20 de janeiro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02804/2026.