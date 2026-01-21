AtlasIntel aponta rejeição de 49,7% a Lula, 47,4% a Flávio, 44,9% a Michelle e 41,1% a Tarcísio

247 - Uma pesquisa nacional divulgada nesta quarta-feira (21) revela que quatro nomes centrais do debate político brasileiro acumulam elevados percentuais de rejeição junto ao eleitorado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) aparecem entre os políticos com maior resistência popular, indicando a permanência de um ambiente fortemente polarizado no país, segundo a CNN Brasil.

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg aponta que Lula é rejeitado por 49,7% dos eleitores, índice muito próximo ao de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e lidera o ranking com 50%. Flávio Bolsonaro surge logo atrás, com rejeição de 47,4%, enquanto Michelle Bolsonaro registra 44,9%. Tarcísio de Freitas também figura entre os mais rejeitados, com 41,1% dos entrevistados declarando não votar no governador paulista.

Além desses nomes, a pesquisa mostra que Renan Santos, do partido Missão, aparece com 45,6% de rejeição, posicionando-se entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro no ranking geral. Os dados indicam que, entre os principais pré-candidatos à Presidência e lideranças nacionais, a rejeição raramente fica abaixo de 40%.

Nos cenários simulados de intenção de voto para o primeiro e o segundo turnos, o estudo aponta Lula na liderança. Em confrontos diretos contra o presidente, Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas apresentam desempenhos semelhantes, sem conseguir superar o petista, de acordo com a AtlasIntel.

Outros governadores também aparecem com índices elevados de rejeição. Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, registra 42,1%; Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, tem 41,7%; Ronaldo Caiado (União), de Goiás, soma 40,7%; e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, aparece com 39,9%.

O levantamento inclui ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que apresenta rejeição de 36,9%. Entre outros nomes frequentemente citados no debate eleitoral, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) tem rejeição de 43,4%, enquanto o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) alcança 44,7%.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.418 eleitores entre os dias 15 e 20 de janeiro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-02804/2026.