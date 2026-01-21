Racha na direita constrange candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou a um aliado que se sente constrangido com as especulações sobre uma possível disputa interna no campo da direita em torno da candidatura presidencial. Segundo o relato, o parlamentar reiterou que sua pretensão de concorrer ao Palácio do Planalto está mantida e que não considera a hipótese de recuar do projeto político, informa a Folha de São Paulo.

A conversa ocorreu na noite de terça-feira (20), pouco antes de vir a público o cancelamento da visita que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), faria a Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (22). Oficialmente, a justificativa apresentada foi um problema de agenda, mas o adiamento ampliou rumores de desconforto do governador com a decisão de Jair Bolsonaro de apoiar o filho mais velho como candidato à Presidência.

De acordo com relatos atribuídos ao senador, a escolha de Jair Bolsonaro por seu nome seria definitiva. Nesse contexto, Tarcísio de Freitas teria papel relevante na estratégia eleitoral, atuando como candidato em São Paulo, considerado o principal colégio eleitoral do país.

Aliados de Flávio Bolsonaro também apontam a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como figura central no controle das articulações políticas em torno do ex-presidente. Segundo essas fontes, ela exerce influência direta sobre o fluxo de visitantes autorizados a se encontrar com Jair Bolsonaro, que está preso no complexo da Papuda, conhecido como Papudinha. Ainda conforme pessoas próximas à família, Michelle Bolsonaro mantém controle sobre as conversas e negociações políticas conduzidas em torno de Bolsonaro enquanto ele permanece detido.