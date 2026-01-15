Lula articula candidatura de Haddad ao governo de São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a possibilidade de ele disputar o governo de São Paulo nas eleições de outubro. O pedido foi feito durante um almoço reservado realizado na quarta-feira, 14, na Granja do Torto, em Brasília, encontro que durou cerca de três horas e não contou com a presença de outros convidados.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, Lula considera estratégica a candidatura de Haddad para consolidar um palanque competitivo do PT no maior colégio eleitoral do país. Na avaliação do presidente, o partido não dispõe atualmente de outro nome com peso eleitoral suficiente para enfrentar a disputa em São Paulo.

A articulação envolve também o cenário nacional. Candidato ao quarto mandato, Lula busca fortalecer alianças regionais e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para a sucessão presidencial. Dentro do PT, Haddad é apontado como o principal nome para assumir esse papel em 2030, o que amplia a importância de sua presença em uma eleição estadual de grande visibilidade.

Outro fator levado em conta pelo presidente é a indefinição em torno do futuro político do atual governador paulista, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. No diagnóstico de Lula, Tarcísio pode optar tanto pela tentativa de reeleição no Palácio dos Bandeirantes quanto por uma eventual entrada na disputa presidencial, cenário que tornaria ainda mais relevante a escolha do candidato petista ao governo estadual.

Fernando Haddad, por sua vez, já comunicou que deixará o comando do Ministério da Fazenda no fim deste mês. Segundo o próprio ministro, ele pretende cumprir um período “sabático” para refletir sobre os próximos passos de sua trajetória política. O nome indicado por Haddad para assumir a pasta é o do atual secretário-executivo, Dario Durigan.

A legislação eleitoral estabelece que ocupantes de cargos públicos que pretendem concorrer a mandatos eletivos precisam se desincompatibilizar até o início de abril. Apesar disso, Haddad tem afirmado, em conversas recentes, que não gostaria de disputar cargos nas próximas eleições, nem mesmo uma vaga no Senado, e que preferiria atuar na coordenação de um novo programa de governo de Lula.