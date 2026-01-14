Cresce o número de brasileiros que espera melhora da economia, diz Quaest

247 - A percepção da população sobre o futuro da economia brasileira registrou uma mudança significativa e favorável ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dados da Quaest indicam que cresceu de forma consistente o número de brasileiros que acreditam em uma melhora do cenário econômico ao longo dos próximos 12 meses, um fator considerado estratégico diante do debate político e eleitoral que se avizinha.

Segundo o levantamento, 48% dos entrevistados afirmam esperar uma melhora da economia brasileira no próximo ano. Em sentido oposto, 28% avaliam que o quadro econômico deve piorar, enquanto 21% acreditam que a situação permanecerá como está. Outros 3% não souberam ou preferiram não responder.

O avanço do otimismo chama atenção quando comparado aos levantamentos anteriores. Em dezembro, a diferença entre os que acreditavam na melhora e os que previam piora era de 11 pontos percentuais, com 44% otimistas contra 33% pessimistas. Agora, essa distância praticamente dobrou, alcançando 20 pontos. O dado sinaliza uma inflexão relevante na avaliação da conjuntura econômica.

O histórico recente da pesquisa evidencia a dimensão dessa mudança. Em agosto, havia um empate técnico nas expectativas: 40% acreditavam em melhora e o mesmo percentual previa piora. Um mês antes, em julho, o pessimismo predominava, com 43% dos entrevistados apostando em uma deterioração da economia, contra apenas 35% que demonstravam confiança em um cenário mais favorável.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de dezembro, com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança compatível com os padrões metodológicos adotados pelo instituto