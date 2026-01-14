PT avalia chapa com Haddad e Marina Silva ao Senado por São Paulo

247 - O PT trabalha nos bastidores com a estratégia de lançar uma chapa formada exclusivamente por filiados para disputar as duas vagas ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026. A ideia, tratada internamente como cenário ideal, envolve dois ministros do governo federal: Fernando Haddad, da Fazenda, e Marina Silva, do Meio Ambiente, segundo a Folha de São Paulo. O plano pressupõe o retorno de Marina Silva ao PT, legenda que ela deixou em 2009 após quase três décadas de filiação.

Nesse arranjo, a candidatura ao governo paulista ficaria a cargo do ministro Márcio França, atualmente filiado ao PSB, consolidando uma aliança entre petistas e socialistas no estado mais populoso do país. A composição buscaria fortalecer o campo governista em São Paulo, historicamente dominado por forças políticas adversárias ao PT.

Apesar das articulações, Marina Silva ainda não definiu seu futuro partidário. A ministra avalia que não há mais espaço político para ela na Rede Sustentabilidade, partido que ajudou a fundar, e mantém conversas com outras siglas, entre elas o PSB e o Psol. A possibilidade de permanecer no comando do Ministério do Meio Ambiente também segue em aberto.

A definição sobre os próximos passos de Marina depende, segundo o relato, de uma conversa direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prevista para ocorrer nos próximos meses. O diálogo será decisivo para esclarecer tanto o papel da ministra no governo quanto sua eventual participação na disputa eleitoral de 2026.