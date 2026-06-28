Lula articula palanque amplo em Minas e busca unificar PT

247 - Lula articula palanque em Minas e busca unificar o PT em torno de uma aliança capaz de reunir diferentes forças políticas no estado. A movimentação ocorre após a decisão do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) de não disputar o governo mineiro, o que levou o partido a intensificar conversas para definir uma chapa competitiva em um dos principais colégios eleitorais do país.

Segundo reportagem do Metrópoles, o debate no PT mineiro passou a envolver o papel da ex-prefeita de Contagem Marília Campos, vista por setores da legenda como um nome com capacidade de diálogo com diferentes grupos. Ao mesmo tempo, Marília tem reiterado que sua disposição inicial é disputar o Senado, defendendo uma construção política mais ampla para o campo progressista em Minas Gerais.

A avaliação de parte do PT é que Marília poderia contribuir para consolidar um palanque forte para Lula no estado, seja como candidata ao governo, seja como articuladora de uma composição mais abrangente. O desafio da direção partidária é conciliar os projetos das diferentes alas da legenda com as negociações envolvendo partidos aliados, como MDB, PSB e PDT.

Neste sábado (27), durante agenda no norte de Minas ao lado de outros pré-candidatos, Marília voltou a afirmar que colocou seu nome à disposição para a disputa ao Senado.

“Antes de renunciar à Prefeitura de Contagem, eu disse que minha disponibilidade exclusiva era para ser pré-candidata ao Senado”, afirmou Marília.

A ex-prefeita também indicou que pretende apresentar uma estratégia eleitoral que contemple tanto a disputa pelo governo estadual quanto a composição para o Senado. Sua posição é a de que o campo liderado por Lula deve buscar uma frente ampla, capaz de agregar partidos e lideranças com presença política em Minas.

“Hoje temos uma possível costura que envolve o PT, o MDB, o PSB e não descarto também o PDT. Nós precisamos de uma grande conciliação de interesses. Nós precisamos de formação de frente única para a gente de fato disputar, com força, um projeto para Minas Gerais”, declarou.

Nesse contexto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente nacional do PT, Edinho Silva, passaram a acompanhar mais de perto as tratativas em Minas. Edinho deve se encontrar com Marília neste domingo (28) para discutir os cenários possíveis e avaliar o melhor caminho para a composição estadual.

A conversa é vista como parte do esforço da direção nacional do PT para alinhar interesses internos e fortalecer a construção de uma frente eleitoral em Minas. Caso Marília mantenha a prioridade pela disputa ao Senado, o partido poderá avançar em outras alternativas para a cabeça de chapa ao governo.

Entre os nomes discutidos em uma eventual composição estão Alexandre Kalil (PDT), Gabriel Azevedo (MDB) e Jarbas Soares Júnior (PSB). Essa possibilidade dialoga com a tese defendida por Marília de que a aliança em Minas deve ser ampla e não se limitar às fronteiras partidárias do PT.

Dentro do próprio partido, o deputado estadual Reginaldo Lopes também aparece como alternativa em caso de candidatura petista ao governo. Pessoas próximas ao parlamentar afirmam que ele tem defendido o nome de Marília para a disputa estadual, embora já tenha manifestado em outros momentos disposição para concorrer ao cargo.

As conversas com o PDT também seguem em andamento. O presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, afirmou que mantém contato frequente com Edinho Silva e disse trabalhar por uma solução de unidade no estado. O objetivo é reduzir resistências e construir uma aliança que fortaleça o palanque de Lula em Minas.

“Eu quero unidade sempre, acho que é importante. O Lula, em Minas Gerais, ganha a eleição hoje e vai ganhar no dia. O que eu acho que é um equívoco do meu amigo Kalil é achar que a aliança com o PT é ruim. Eu acho boa”, afirmou Lupi.

Minas Gerais é considerada peça central na estratégia nacional de Lula, tanto pelo peso eleitoral quanto pela tradição de influenciar o resultado das disputas presidenciais. A prioridade do presidente e da direção petista, neste momento, é organizar um palanque capaz de acomodar as diferentes correntes do PT, preservar pontes com partidos aliados e apresentar ao eleitorado mineiro um projeto competitivo para 2026.