Lula tem 45,3% e lidera 2º turno contra Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa Vox

247 - O presidente Lula (PT) aparece com 45,3% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 42,8% em uma simulação de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Vox Brasil divulgada neste sábado (27).

A diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro está dentro da margem de erro do levantamento, o que configura empate técnico entre os dois possíveis adversários. A pesquisa aponta ainda que 5,5% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 6,4% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 5 de junho, Lula oscilou negativamente, passando de 47,8% para 45,3%. Já Flávio Bolsonaro avançou de 41,3% para 42,8%. Com isso, o presidente recuou 2,5 pontos percentuais, enquanto o senador cresceu 1,5 ponto percentual no mesmo intervalo.

Os dados por segmento do eleitorado indicam diferenças relevantes entre gênero, idade, renda e escolaridade. Entre as mulheres, Lula lidera com 51% das intenções de voto, contra 38,1% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o quadro se inverte: o senador aparece com 46,5%, enquanto o presidente soma 42,3%.

No recorte por faixa etária, Lula tem vantagem entre eleitores de 16 a 34 anos e volta a liderar entre os grupos com 45 anos ou mais. Seu melhor desempenho aparece entre os entrevistados com mais de 69 anos, faixa em que registra 50,7%, contra 39,1% de Flávio Bolsonaro. O senador supera o presidente apenas entre eleitores de 35 a 44 anos, por 47,7% a 41,8%.

A pesquisa também mostra que Lula concentra seus melhores resultados entre eleitores de menor renda e escolaridade. Entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, o petista marca 54%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 34,1%.

Já o senador apresenta vantagem entre eleitores com ensino superior e nas faixas de renda mais altas. Entre os entrevistados com renda superior a dez salários mínimos, Flávio Bolsonaro chega a 50,1%, contra 37,5% de Lula.

O levantamento também testou outros possíveis confrontos de segundo turno. Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 45,5% das intenções de voto, enquanto Zema registra 41,3%. O cenário também fica no limite da margem de erro. Nesse caso, 5,1% votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato, e 8,1% não souberam responder.

Em uma eventual disputa contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula soma 44,6%, diante de 40,8% do adversário. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato chegam a 5,5%, enquanto 9,1% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

A maior vantagem de Lula entre os cenários de segundo turno testados ocorre contra o deputado federal Aécio Neves (PSDB). Nessa simulação, o presidente registra 49,7% das intenções de voto, enquanto o tucano aparece com 22,1%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 13,1%, e 15,1% dos eleitores não souberam responder.

Lula também lidera cenário de 1º turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula também aparece à frente na pesquisa Vox Brasil. O presidente registra 38,3% das intenções de voto, contra 32,2% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 6,1 pontos percentuais.

A pesquisa mostra Ronaldo Caiado em terceiro lugar, com 5,1%. Na sequência aparecem Romeu Zema, com 3,8%, Renan Santos, com 2,5%, Aécio Neves, com 1,7%, Joaquim Barbosa, com 0,9%, Augusto Cury, com 0,7%, e Cabo Daciolo, com 0,5%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 3,5%, enquanto 10,8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Em relação à rodada anterior, divulgada no início de junho, Lula passou de 42,1% para 38,3%, mas manteve a liderança no primeiro turno. Flávio Bolsonaro também registrou oscilação negativa, de 33,6% para 32,2%. Caiado, Zema e Renan Santos também recuaram na comparação com o levantamento anterior.

Os recortes do eleitorado indicam vantagem de Lula entre mulheres, jovens, eleitores de menor renda e pessoas com menor escolaridade. Entre as mulheres, o presidente marca 47,8%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o senador do PL aparece numericamente à frente, com 40,3%, enquanto Lula registra 37,6%.

Por faixa etária, Lula lidera entre eleitores de 16 a 34 anos e entre os entrevistados com 60 anos ou mais. Seu melhor desempenho ocorre entre pessoas acima de 69 anos, grupo no qual chega a 45%. Flávio Bolsonaro aparece à frente entre os eleitores de 35 a 44 anos, com 40,8%, e entre os de 45 a 59 anos, com 39,3%.

No recorte por escolaridade, Lula tem os maiores percentuais entre analfabetos, com 53,1%; entre eleitores que apenas leem e escrevem, com 50,1%; e entre aqueles com ensino médio incompleto, com 43,1%. Flávio Bolsonaro lidera entre entrevistados com ensino médio completo, com 39,8%, e entre os que possuem ensino superior completo, com 39,1%.

A divisão por renda também mostra contrastes. Lula alcança 55,2% entre eleitores que recebem até dois salários mínimos e 43% entre aqueles com renda de dois a cinco salários mínimos. Flávio Bolsonaro tem seu melhor desempenho entre os entrevistados com renda superior a dez salários mínimos, segmento em que registra 42,7%, contra 31,9% do presidente.

A Vox Brasil também mediu a rejeição dos nomes testados para a Presidência da República. Lula aparece com 52,3%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 49,5%, e Aécio Neves, com 42,7%. Entre os demais, Romeu Zema registra 28,1%, Joaquim Barbosa tem 26,5%, Ronaldo Caiado aparece com 25,1%, Renan Santos soma 23,3%, Cabo Daciolo marca 17,1% e Augusto Cury registra 15,1%. Outros 3,1% disseram não rejeitar nenhum dos candidatos apresentados.

A Pesquisa Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores entre os dias 23 e 25 de junho de 2026, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06630/2026.