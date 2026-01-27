Lula atua para afastar Planalto do caso Banco Master

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem defendido a realização de apurações no caso envolvendo o Banco Master e atua para afastar o governo federal de possíveis desdobramentos do episódio. Segundo relatos de integrantes do Palácio do Planalto, não há temor interno em relação às investigações em curso.

De acordo com a coluna da jornalista Isabel Mega, do SBT News, Lula tem manifestado a auxiliares a necessidade de que todos os envolvidos sejam investigados. O presidente também tem buscado evitar que o caso se associe diretamente ao governo, após novas revelações aproximarem o Planalto do banqueiro Daniel Vorcaro, implicado nas investigações da Polícia Federal (PF).

Revelações citam agenda presidencial e consultoria

Entre os pontos que passaram a ser citados estão uma agenda mantida por Lula com Vorcaro em 2024 e a prestação de serviços de consultoria do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski ao Banco Master. Esses episódios levaram a questionamentos sobre a relação entre o banqueiro e integrantes do governo.

Auxiliares do presidente saíram em defesa de Lewandowski e afirmaram que o ex-ministro não era sócio nem dono do escritório de advocacia que prestou serviços ao banco. Segundo esses auxiliares, o contrato era conhecido e público.

Governo afirma que regras foram cumpridas

De acordo com a avaliação interna do governo, o caso não se enquadra em situação que exigisse o afastamento de atividades empresariais, já que, segundo o entendimento apresentado, não houve atuação direta por parte de Lewandowski enquanto exercia cargo público.

Interlocutores do ex-ministro também afirmaram que todos os requisitos legais para que ele assumisse o Ministério da Justiça foram cumpridos. Após o Metrópoles publicar que o Banco Master, ainda sob o comando de Daniel Vorcaro, teria contratado o escritório do ex-ministro no período em que ele comandava a pasta, Lewandowski divulgou uma nota oficial à imprensa.

No comunicado, o ex-ministro afirmou que, ao ser convidado por Lula para assumir o Ministério da Justiça, em janeiro de 2024, retirou-se do escritório de advocacia e suspendeu seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, deixando de atuar em todos os casos. Em nota enviada ao Brasil 247, "a defesa de Daniel Vorcaro esclarece que a contratação de consultores pelo Banco Master ocorreu dentro de parâmetros profissionais, regulares e técnicos".