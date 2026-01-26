Lewandowski confirma consultoria jurídica ao Banco Master

247 - O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski afirmou que prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master após deixar o Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2023, quando retomou suas atividades na advocacia privada. Segundo o ex-titular da pasta, a atuação ocorreu antes de assumir o comando do Ministério da Justiça, em janeiro de 2024, e foi encerrada com sua entrada no governo federal.

Em nota, Lewandowski afirmou que, ao se desligar do STF, voltou a exercer a advocacia e atendeu diferentes clientes, entre eles o Banco Master. “O ministro Ricardo Lewandowski, depois de deixar o Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2023, retornou às atividades de advocacia. Além de vários outros clientes, prestou serviços de consultoria jurídica ao Banco Master”, diz o comunicado divulgado por sua assessoria.

O ex-ministro também destacou que interrompeu integralmente a atuação profissional ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o governo.

“Ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Justiça de Segurança Pública, em janeiro de 2024, Lewandowski retirou-se de seu escritório de advocacia e suspendeu o seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deixando de atuar em todos os casos”, afirma a nota.

De acordo com o sistema do Cadastro Nacional dos Advogados, mantido pela OAB, o nome de Lewandowski não aparece vinculado a escritórios de advocacia no momento. A consulta reforça a informação de que o registro profissional foi suspenso quando ele passou a integrar o governo federal.

Entenda

A manifestação pública ocorreu depois que o Metrópoles informou que o Banco Master, ainda sob o comando de Daniel Vorcaro, teria pago cerca de R$ 5 milhões ao escritório de Lewandowski no período em que ele chefiava a pasta da Justiça. O ex-ministro não comentou valores e reiterou que não manteve qualquer atividade profissional após assumir o cargo no Executivo.

O Banco Master é alvo de investigações por suspeitas de fraudes financeiras. Segundo a Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, as irregularidades podem ter movimentado cerca de R$ 17 bilhões por meio da venda de títulos de crédito falsos.

No âmbito das apurações, o STF determinou a quebra de sigilos fiscal e bancário de 101 pessoas investigadas e o bloqueio de aproximadamente R$ 5,7 bilhões em bens pertencentes a 38 envolvidos no caso.