Lula avalia Rui Costa para disputa ao governo da Bahia em 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou uma articulação política voltada ao cenário eleitoral da Bahia para 2026 ao chamar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para uma conversa reservada sobre o futuro do comando do estado. O movimento é interpretado, nos bastidores de Brasília, como um sinal de que o Palácio do Planalto reavalia a atual estratégia do PT para a sucessão estadual.

Segundo informações divulgadas pelo site Informe Baiano, Lula teria indicado a possibilidade de Rui Costa voltar à disputa pelo governo da Bahia, o que, na prática, poderia retirar o atual governador, Jerônimo Rodrigues, da cabeça de chapa. A análise que circula entre aliados do presidente leva em conta levantamentos internos que apontam dificuldades eleitorais para Jerônimo em diferentes regiões do estado.

De acordo com essas informações, as pesquisas indicariam um índice elevado de rejeição ao governador, ao mesmo tempo em que revelam um crescimento acima do esperado de ACM Neto (União Brasil), principal nome da oposição e ex-prefeito de Salvador. O desempenho do adversário tem acendido um sinal de alerta no núcleo político do governo federal, preocupado com o equilíbrio da disputa em um dos maiores colégios eleitorais do país.

Ainda conforme a apuração, Lula avalia que Rui Costa, que governou a Bahia por dois mandatos e hoje ocupa um dos cargos mais estratégicos do governo federal, teria maior capacidade de conter perdas eleitorais no estado. Além disso, o retorno do ex-governador ao cenário local poderia fortalecer diretamente o projeto de reeleição presidencial, ao garantir uma base política mais sólida na Bahia.

Na leitura do Planalto, Jerônimo Rodrigues estaria hoje mais associado ao desgaste da gestão estadual, fator que pesa nas simulações eleitorais internas. Apesar disso, não há confirmação oficial de mudanças na estratégia do PT baiano, nem anúncio formal sobre candidaturas para 2026.